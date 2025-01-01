- PLULinearEquationsSolution
Решает систему линейных уравнений A * X = B с вещественной симметричной или комплексной эрмитовой положительно определенной трехдиагональной матрицей, используя разложение A = L * D * L**T, вычисленное методом FactorizationLDLSyTridPD, для нескольких правых частей. LAPACK-функция PTTRS.
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::LDLSyTridPDLinearEquationsSolution(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrixf::LDLSyTridPDLinearEquationsSolution(
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrixc::LDLSyTridPDLinearEquationsSolution(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrixcf::LDLSyTridPDLinearEquationsSolution(
Параметры
D
[in] Диагональная матрица, полученная в результате разложения методом FactorizationLDLSyTridPD.
B
[in] Матрица B, столбцы которой представляют собой правые части систем линейных уравнений. Если это вектор B, здесь содержится одна правая часть.
X
[out] Матрица или вектор X с решениями системы линейных уравнений.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.
Примечание
Метод применяется к матрице L, полученной в результате разложения методом FactorizationLDLSyTridPD.
Выходная матрица X имеет те же размеры, что и входная матрица B. Выходной вектор X имеет ту же размерность, что и входной вектор B.