- PLULinearEquationsSolution
- PLUInverse
- PLUCondNumReciprocal
- PLUQLinearEquationsSolution
- PLUGeTridLinearEquationsSolution
- PLUGeTridCondNumReciprocal
- LDLLinearEquationsSolution
- LDLInverse
- LDLCondNumReciprocal
- LDLComplexSyLinearEquationsSolution
- LDLComplexSyInverse
- LDLComplexSyCondNumReciprocal
- LDLSyTridPDLinearEquationsSolution
- LDLSyTridPDCondNumReciprocal
- CholeskyLinearEquationsSolution
- CholeskyInverse
- CholeskyCondNumReciprocal
- Pseudo Inverse
- Polar Decomposition
LDLComplexSyCondNumReciprocal
Оценивает обратное значение числа обусловленности комплексной симметричной неопределённой матрицы A с использованием LDLT-разложения, вычисленного методом FactorizationLDLComplexSyRaw. LAPACK-функция SYCON.
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrixc::LDLComplexSyCondNumReciprocal(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrixcf::LDLComplexSyCondNumReciprocal(
Параметры
ipiv
[in] Массив индексов перестановок, полученный в результате выполнения функции SYTRF.
anorm
[in] Норма матрицы по первой норме (one-norm). Значение нормы можно получить с помощью метода MatrixNormSy, примененного к исходной матрице A.
rcond
[out] Оценка обратного числа обусловленности. Если оценка приводит к переполнению вниз (underflow), устанавливается rcond = 0, что означает, что матрица сингулярна (в пределах рабочей точности). Если значение rcond мало по сравнению с 1.0, это свидетельствует о том, что матрица может быть плохо обусловленной или даже сингулярной.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха и false в случае ошибки.
Примечания
Метод применяется к матрице AF, полученной с помощью функции SYTRF.
Вычисленное значение rcond не может быть меньше, чем r (истинное обратное число обусловленности) и на практике почти всегда меньше 10r. Вызов метода содержит решение нескольких систем линейных уравнений вида A*x = b — обычно 4 или 5, но не более 11.