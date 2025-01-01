LDLCondNumReciprocal

Оценивает величину, обратную числу обусловленности вещественной симметричной или комплексной эрмитовой неопределенной матрицы A, используя разложение LDLT, вычисленное методом FactorizationLDLRaw. LAPACK-функции SYCON, HECON.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::LDLCondNumReciprocal(

long[]& ipiv,

double anorm,

double& rcond

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrixf::LDLCondNumReciprocal(

long[]& ipiv,

float anorm,

float& rcond

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrixc::LDLCondNumReciprocal(

long[]& ipiv,

double anorm,

double& rcond

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrixcf::LDLCondNumReciprocal(

long[]& ipiv,

float anorm,

float& rcond

);

Параметры

ipiv

[in] Массив индексов перестановок, полученный в результате выполнения функций SYTRF или HETRF.

anorm

[in] Норма матрицы по первой норме (one-norm). Значение нормы можно получить с помощью метода MatrixNormSy, примененного к исходной матрице A.

rcond

[out] Оценка обратного числа обусловленности. Если оценка приводит к переполнению вниз (underflow), устанавливается rcond = 0, что означает, что матрица сингулярна (в пределах рабочей точности). Если значение rcond мало по сравнению с 1.0, это свидетельствует о том, что матрица может быть плохо обусловленной или даже сингулярной.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Метод применяется к матрице AF, полученной с помощью функции SYTRF или HETRF.

Вычисленное значение rcond не может быть меньше, чем r (истинное обратное число обусловленности) и на практике почти всегда меньше 10r. Вызов метода содержит решение нескольких систем линейных уравнений вида A*x = b — обычно 4 или 5, но не более 11.