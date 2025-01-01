ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Методы матриц и векторовOpenBLASFactored CalculationsLDLCondNumReciprocal 

Оценивает величину, обратную числу обусловленности вещественной симметричной или комплексной эрмитовой неопределенной матрицы A, используя разложение LDLT, вычисленное методом FactorizationLDLRaw. LAPACK-функции SYCON, HECON.

Вычисления для типа matrix<double>

bool  matrix::LDLCondNumReciprocal(
   long[]&         ipiv,          // массив индексов перестановок
   double          anorm,         // значение нормы матрицы
   double&         rcond          // обратное число обусловленности
   );

Вычисления для типа matrix<float>

bool  matrixf::LDLCondNumReciprocal(
   long[]&         ipiv,          // массив индексов перестановок
   float           anorm,         // значение нормы матрицы
   float&          rcond          // обратное число обусловленности
   );

Вычисления для типа matrix<complex>

bool  matrixc::LDLCondNumReciprocal(
   long[]&         ipiv,          // массив индексов перестановок
   double          anorm,         // значение нормы матрицы
   double&         rcond          // обратное число обусловленности
   );

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool  matrixcf::LDLCondNumReciprocal(
   long[]&         ipiv,          // массив индексов перестановок
   float           anorm,         // значение нормы матрицы
   float&          rcond          // обратное число обусловленности
   );

Параметры

ipiv

[in]  Массив индексов перестановок, полученный в результате выполнения функций SYTRF или HETRF.

anorm

[in]  Норма матрицы по первой норме (one-norm). Значение нормы можно получить с помощью метода MatrixNormSy, примененного к исходной матрице A.

rcond

[out] Оценка обратного числа обусловленности. Если оценка приводит к переполнению вниз (underflow), устанавливается rcond = 0, что означает, что матрица сингулярна (в пределах рабочей точности). Если значение rcond мало по сравнению с 1.0, это свидетельствует о том, что матрица может быть плохо обусловленной или даже сингулярной.

 

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Метод применяется к матрице AF, полученной с помощью функции SYTRF или HETRF.

Вычисленное значение rcond не может быть меньше, чем r (истинное обратное число обусловленности) и на практике почти всегда меньше 10r. Вызов метода содержит решение нескольких систем линейных уравнений вида A*x = b — обычно 4 или 5, но не более 11.