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LDLComplexSyLinearEquationsSolution

Решает систему линейных уравнений A * X = B  с комплексной симметричной неопределенной матрицей, используя разложение A = U**T * D * U или A = L * D * L**T, вычисленное методом FactorizationLDLComplexSyRaw, для нескольких правых частей. LAPACK-функция SYTRS.

Вычисления для типа matrix<complex>

bool  matrixc::LDLComplexSyLinearEquationsSolution(
   long[]&             ipiv,         // массив индексов перестановок
   matrixc&            B,            // матрица правых частей B
   matrixc&            X             // матрица решений X
   );
 
bool  matrixc::LDLComplexSyLinearEquationsSolution(
   long[]&             ipiv,         // массив индексов перестановок
   vectorc&            B,            // вектор правых частей B
   vectorc&            X             // вектор решений X
   );

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool  matrixcf::LDLComplexSyLinearEquationsSolution(
   long[]&             ipiv,         // массив индексов перестановок
   matrixcf&           B,            // матрица правых частей B
   matrixcf&           X             // матрица решений X
   );
 
bool  matrixcf::LDLComplexSyLinearEquationsSolution(
   long[]&             ipiv,         // массив индексов перестановок
   vectorcf&           B,            // вектор правых частей B
   vectorcf&           X             // вектор решений X
   );

Параметры

ipiv

[in]  Массив индексов перестановок, полученный в результате выполнения функции SYTRF.

Б

[in]  Матрица B, столбцы которой представляют собой правые части систем линейных уравнений. Если это вектор B, здесь содержится одна правая часть.

X

[out]  Матрица или вектор X с решениями системы линейных уравнений.

 

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха и false в случае ошибки.

Примечания

Метод применяется к матрице AF, полученной с помощью функции SYTRF.

Выходная матрица X имеет те же размеры, что и входная матрица B. Выходной вектор X имеет ту же размерность, что и входной вектор B.