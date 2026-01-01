LDLComplexSyLinearEquationsSolution

Решает систему линейных уравнений A * X = B с комплексной симметричной неопределенной матрицей, используя разложение A = U**T * D * U или A = L * D * L**T, вычисленное методом FactorizationLDLComplexSyRaw, для нескольких правых частей. LAPACK-функция SYTRS.

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrixc::LDLComplexSyLinearEquationsSolution(

long[]& ipiv,

matrixc& B,

matrixc& X

);



bool matrixc::LDLComplexSyLinearEquationsSolution(

long[]& ipiv,

vectorc& B,

vectorc& X

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrixcf::LDLComplexSyLinearEquationsSolution(

long[]& ipiv,

matrixcf& B,

matrixcf& X

);



bool matrixcf::LDLComplexSyLinearEquationsSolution(

long[]& ipiv,

vectorcf& B,

vectorcf& X

);

Параметры

ipiv

[in] Массив индексов перестановок, полученный в результате выполнения функции SYTRF.

Б

[in] Матрица B, столбцы которой представляют собой правые части систем линейных уравнений. Если это вектор B, здесь содержится одна правая часть.

X

[out] Матрица или вектор X с решениями системы линейных уравнений.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха и false в случае ошибки.

Примечания

Метод применяется к матрице AF, полученной с помощью функции SYTRF.

Выходная матрица X имеет те же размеры, что и входная матрица B. Выходной вектор X имеет ту же размерность, что и входной вектор B.