- PLULinearEquationsSolution
- PLUInverse
- PLUCondNumReciprocal
- PLUQLinearEquationsSolution
- PLUGeTridLinearEquationsSolution
- PLUGeTridCondNumReciprocal
- LDLLinearEquationsSolution
- LDLInverse
- LDLCondNumReciprocal
- LDLComplexSyLinearEquationsSolution
- LDLComplexSyInverse
- LDLComplexSyCondNumReciprocal
- LDLSyTridPDLinearEquationsSolution
- LDLSyTridPDCondNumReciprocal
- CholeskyLinearEquationsSolution
- CholeskyInverse
- CholeskyCondNumReciprocal
- Pseudo Inverse
- Polar Decomposition
LDLComplexSyLinearEquationsSolution
Решает систему линейных уравнений A * X = B с комплексной симметричной неопределенной матрицей, используя разложение A = U**T * D * U или A = L * D * L**T, вычисленное методом FactorizationLDLComplexSyRaw, для нескольких правых частей. LAPACK-функция SYTRS.
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrixc::LDLComplexSyLinearEquationsSolution(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrixcf::LDLComplexSyLinearEquationsSolution(
Параметры
ipiv
[in] Массив индексов перестановок, полученный в результате выполнения функции SYTRF.
Б
[in] Матрица B, столбцы которой представляют собой правые части систем линейных уравнений. Если это вектор B, здесь содержится одна правая часть.
X
[out] Матрица или вектор X с решениями системы линейных уравнений.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха и false в случае ошибки.
Примечания
Метод применяется к матрице AF, полученной с помощью функции SYTRF.
Выходная матрица X имеет те же размеры, что и входная матрица B. Выходной вектор X имеет ту же размерность, что и входной вектор B.