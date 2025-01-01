SylvesterEquationSchur

Решает уравнение Сильвестра для вещественных квазитреугольных или комплексных треугольных матриц:

A*X + X*B = C

где A и B — верхнетреугольные матрицы. A имеет размер m на m, а B — n на n. Правая часть C и решение X имеют размер m на n.

Матрицы A и B должны быть представлены в канонической форме Шура (как возвращают функции EigenHessenbergSchurQ или EigenSolverSchur). Для вещественных квазитреугольных матриц это блочно-верхнетреугольная форма с диагональными блоками 1×1 и 2×2; при этом каждый блок 2×2 имеет равные диагональные элементы и внедиагональные элементы противоположных знаков.

LAPACK-функция TRSYL.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::SylvesterEquationSchur(

matrix& B,

matrix& QA,

matrix& QB,

matrix& C,

matrix& X

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrixf::SylvesterEquationSchur(

matrixf& B,

matrixf& QA,

matrixf& QB,

matrixf& C,

matrixf& X

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrix::SylvesterEquationSchur(

matrixc& B,

matrixc& QA,

matrixc& QB,

matrixc& C,

matrixc& X

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrix::SylvesterEquationSchur(

matrixcf& B,

matrixcf& QA,

matrixcf& QB,

matrixcf& C,

matrixcf& X

);

Параметры

B

[in] Вещественная квазитреугольная или комплексная треугольная матрица B в форме Шура (выходной параметр schur_matrix в EigenSolverSchur или schur_t в EigenHessenbergSchurQ)

QA

[in] Вещественная ортогональная или комплексная унитарная матрица векторов Шура исходной матрицы A (выходной параметр schur_vectors в EigenSolverSchur или schur_z в EigenHessenbergSchurQ)

QB

[in] Вещественная ортогональная или комплексная унитарная матрица векторов Шура исходной матрицы A (выходной параметр schur_vectors в EigenSolverSchur или schur_z в EigenHessenbergSchurQ)

C

[in] Матрица C, столбцы которой представляют собой правые части систем линейных уравнений.

X

[out] Матрица X с решением уравнения Сильвестра.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Выходная матрица X имеет те же размеры, что и входная матрица C.

Функция TRSYL обрабатывает только верхнетреугольные матрицы A и B. Для того, чтобы вычислить уравнение Сильвестра для любых квадратных матриц, необходимо предварительно использовать разложение Шура. Например, имеем 2 обычные матрицы A и B, тогда получаем две пары матриц разложения Шура:

A.EigenSolverShur(EIGSCHUR_V,EV,SA,QA);

B.EigenSolverShur(EIGSCHUR_V,EV,SB,QB);

и решаем уравнение Сильвестра:

SA.SylvesterEquationSchur(SB,QA,QB,C,X);