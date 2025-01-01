- PLULinearEquationsSolution
- PLUInverse
- PLUCondNumReciprocal
- PLUQLinearEquationsSolution
- PLUGeTridLinearEquationsSolution
- PLUGeTridCondNumReciprocal
- LDLLinearEquationsSolution
- LDLInverse
- LDLCondNumReciprocal
- LDLSyTridPDLinearEquationsSolution
- LDLSyTridPDCondNumReciprocal
- CholeskyLinearEquationsSolution
- CholeskyInverse
- CholeskyCondNumReciprocal
- SylvesterEquationSchur
- SylvesterEquationSchurBlocked
- Pseudo Inverse
- Polar Decomposition
LDLLinearEquationsSolution
Решет систему линейных уравнений A * X = B с вещественной симметричной или комплексной эрмитовой неопределенной матрицей, используя разложение A = U**T * D * U или A = L * D * L**T, вычисленное методом FactorizationLDLRaw с несколькими правыми частями. LAPACK-функции SYTRS, HETRS.
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::LDLLinearEquationsSolution(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrixf::LDLLinearEquationsSolution(
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrixc::LDLLinearEquationsSolution(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrixcf::LDLLinearEquationsSolution(
Параметры
ipiv
[in] Массив индексов перестановок, полученный в результате выполнения функций SYTRF или HETRF.
B
[in] Матрица B, столбцы которой представляют собой правые части систем линейных уравнений. Если это вектор B, здесь содержится одна правая часть.
X
[out] Матрица или вектор X с решениями системы линейных уравнений.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.
Примечание
Метод применяется к матрице AF, полученной с помощью функции SYTRF или HETRF.
Выходная матрица X имеет те же размеры, что и входная матрица B. Выходной вектор X имеет ту же размерность, что и входной вектор B.