LDLLinearEquationsSolution

Решет систему линейных уравнений A * X = B с вещественной симметричной или комплексной эрмитовой неопределенной матрицей, используя разложение A = U**T * D * U или A = L * D * L**T, вычисленное методом FactorizationLDLRaw с несколькими правыми частями. LAPACK-функции SYTRS, HETRS.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::LDLLinearEquationsSolution(

long[]& ipiv,

matrix& B,

matrix& X

);



bool matrix::LDLLinearEquationsSolution(

long[]& ipiv,

vector& B,

vector& X

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrixf::LDLLinearEquationsSolution(

long[]& ipiv,

matrixf& B,

matrixf& X

);



bool matrixf::LDLLinearEquationsSolution(

long[]& ipiv,

vectorf& B,

vectorf& X

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrixc::LDLLinearEquationsSolution(

long[]& ipiv,

matrixc& B,

matrixc& X

);



bool matrixc::LDLLinearEquationsSolution(

long[]& ipiv,

vectorc& B,

vectorc& X

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrixcf::LDLLinearEquationsSolution(

long[]& ipiv,

matrixcf& B,

matrixcf& X

);



bool matrixcf::LDLLinearEquationsSolution(

long[]& ipiv,

vectorcf& B,

vectorcf& X

);

Параметры

ipiv

[in] Массив индексов перестановок, полученный в результате выполнения функций SYTRF или HETRF.

B

[in] Матрица B, столбцы которой представляют собой правые части систем линейных уравнений. Если это вектор B, здесь содержится одна правая часть.

X

[out] Матрица или вектор X с решениями системы линейных уравнений.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Метод применяется к матрице AF, полученной с помощью функции SYTRF или HETRF.

Выходная матрица X имеет те же размеры, что и входная матрица B. Выходной вектор X имеет ту же размерность, что и входной вектор B.