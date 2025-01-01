PLUCondNumReciprocal

Оценивает обратное число обусловленности общей матрицы A в норме 1 или в бесконечной норме, используя LU-разложение, полученное методом FactorizationPLURaw. LAPACK-функция GECON.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::PLUCondNumReciprocal(

ENUM_BLAS_NORM norm,

double anorm,

double& rcond

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrixf::PLUCondNumReciprocal(

ENUM_BLAS_NORM norm,

float anorm,

float& rcond

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrixc::PLUCondNumReciprocal(

ENUM_BLAS_NORM norm,

double anorm,

double& rcond

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrixcf::PLUCondNumReciprocal(

ENUM_BLAS_NORM norm,

float anorm,

float& rcond

);

Параметры

норма

[in] Значение из перечисления ENUM_BLAS_NORM, определяющее норму, используемую для оценки обратного числа обусловленности.

anorm

[in] Значение нормы матрицы. Если norm = 'O', то это 1-норма матрицы A. Если norm = 'I', то это бесконечная норма матрицы A. Значение нормы может быть получено с помощью функции MatrixNorm, примененной к исходной матрице A.

rcond

[out] Оценка обратного числа обусловленности. Если оценка приводит к переполнению вниз (underflow), устанавливается rcond = 0, что означает, что матрица сингулярна (в пределах рабочей точности). Если значение rcond мало по сравнению с 1.0, это свидетельствует о том, что матрица может быть плохо обусловленной или даже сингулярной.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Метод применяется к матрице AF, полученной с помощью функции GETRF.

Вычисленное значение rcond не может быть меньше, чем r (истинное обратное число обусловленности) и на практике почти всегда меньше 10r. Вызов метода содержит решение нескольких систем линейных уравнений вида A*x = b — обычно 4 или 5, но не более 11.

ENUM_BLAS_NORM

Перечисление, определяющее норму матрицы.