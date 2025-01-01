- PLULinearEquationsSolution
- PLUInverse
- PLUCondNumReciprocal
- PLUQLinearEquationsSolution
- PLUGeTridLinearEquationsSolution
- PLUGeTridCondNumReciprocal
- LDLLinearEquationsSolution
- LDLInverse
- LDLCondNumReciprocal
- LDLSyTridPDLinearEquationsSolution
- LDLSyTridPDCondNumReciprocal
- CholeskyLinearEquationsSolution
- CholeskyInverse
- CholeskyCondNumReciprocal
- SylvesterEquationSchur
- SylvesterEquationSchurBlocked
- Pseudo Inverse
- Polar Decomposition
Оценивает обратное число обусловленности общей матрицы A в норме 1 или в бесконечной норме, используя LU-разложение, полученное методом FactorizationPLURaw. LAPACK-функция GECON.
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::PLUCondNumReciprocal(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrixf::PLUCondNumReciprocal(
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrixc::PLUCondNumReciprocal(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrixcf::PLUCondNumReciprocal(
Параметры
норма
[in] Значение из перечисления ENUM_BLAS_NORM, определяющее норму, используемую для оценки обратного числа обусловленности.
anorm
[in] Значение нормы матрицы. Если norm = 'O', то это 1-норма матрицы A. Если norm = 'I', то это бесконечная норма матрицы A. Значение нормы может быть получено с помощью функции MatrixNorm, примененной к исходной матрице A.
rcond
[out] Оценка обратного числа обусловленности. Если оценка приводит к переполнению вниз (underflow), устанавливается rcond = 0, что означает, что матрица сингулярна (в пределах рабочей точности). Если значение rcond мало по сравнению с 1.0, это свидетельствует о том, что матрица может быть плохо обусловленной или даже сингулярной.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.
Примечание
Метод применяется к матрице AF, полученной с помощью функции GETRF.
Вычисленное значение rcond не может быть меньше, чем r (истинное обратное число обусловленности) и на практике почти всегда меньше 10r. Вызов метода содержит решение нескольких систем линейных уравнений вида A*x = b — обычно 4 или 5, но не более 11.
Перечисление, определяющее норму матрицы.
|
Идентификатор
|
Описание
|
BLASNORM_O
|
'O' — 1-норма
|
BLASNORM_I
|
'I' — бесконечная норма