CholeskyInverse

Вычисляет обратную матрицу для вещественной симметричной или комплексной эрмитовой положительно определенной матрицы A с использованием LLT-разложения, вычисленного методом FactorizationCholesky. LAPACK-функция POTRI.

Вычисления для типа matrix<double>

bool  matrix::CholeskyInverse(
   matrix&         AI             // обратная матрица A
   );

Вычисления для типа matrix<float>

bool  matrixf::CholeskyInverse(
   matrixf&        AI             // обратная матрица A
   );

Вычисления для типа matrix<complex>

bool  matrixc::CholeskyInverse(
   matrixc&        AI             // обратная матрица A
   );

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool  matrixcf::CholeskyInverse(
   matrixcf&       AI             // обратная матрица A
   );

Параметры

ipiv

[in]  Массив индексов перестановок, полученный в результате выполнения функций SYTRF или HETRF.

AI

[out]  Обратная матрица.

 

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Метод применяется к матрице L, полученной в результате разложения методом FactorizationCholesky.