PLULinearEquationsSolution

Решает систему линейных уравнений

A * X = B, A**T * X = B или A**H * X = B

с использованием LU-разложения квадратной матрицы коэффициентов AF, вычисленного методом FactorizationPLURaw, для нескольких правых частей. LAPACK-функция GETRS.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::PLULinearEquationsSolution(

long[]& ipiv,

ENUM_EQUATIONS_FORM trans,

matrix& B,

matrix& X

);



bool matrix::PLULinearEquationsSolution(

long[]& ipiv,

ENUM_EQUATIONS_FORM trans,

vector& B,

vector& X

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrixf::PLULinearEquationsSolution(

long[]& ipiv,

ENUM_EQUATIONS_FORM trans,

matrixf& B,

matrixf& X

);



bool matrixf::PLULinearEquationsSolution(

long[]& ipiv,

ENUM_EQUATIONS_FORM trans,

vectorf& B,

vectorf& X

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrixc::PLULinearEquationsSolution(

long[]& ipiv,

ENUM_EQUATIONS_FORM trans,

matrixc& B,

matrixc& X

);



bool matrixc::LinearEquationsSolution(

long[]& ipiv,

ENUM_EQUATIONS_FORM trans,

vectorc& B,

vectorc& X

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrixcf::PLULinearEquationsSolution(

long[]& ipiv,

ENUM_EQUATIONS_FORM trans,

matrixcf& B,

matrixcf& X

);



bool matrixcf::PLULinearEquationsSolution(

long[]& ipiv,

ENUM_EQUATIONS_FORM trans,

vectorcf& B,

vectorcf& X

);

Параметры

ipiv

[in] Массив индексов перестановок, полученный в результате выполнения функции GETRF.

trans

[in] Значение перечисления ENUM_EQUATIONS_FORM, которое определяет форму системы уравнений.

B

[in] Матрица B, столбцы которой представляют собой правые части систем линейных уравнений. Если это вектор B, здесь содержится одна правая часть.

X

[out] Матрица или вектор X с решениями системы линейных уравнений.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Метод применяется к матрице AF, полученной с помощью функции GETRF.

Выходная матрица X имеет те же размеры, что и входная матрица B. Выходной вектор X имеет ту же размерность, что и входной вектор B.

ENUM_EQUATIONS_FORM

Перечисление, определяющее форму вычисляемой системы уравнений.

Идентификатор Описание EQUATIONSFORM_N 'N': A * X = B (без транспонирования) EQUATIONSFORM_T 'T': A**T * X = B (транспонированная матрица A) EQUATIONSFORM_C 'C': A**H * X = B (сопряженно-транспонированная матрица A)

Для вещественных матриц значение EQUATIONSFORM_C интерпретируется как EQUATIONSFORM_T.