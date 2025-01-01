- PLULinearEquationsSolution
PLULinearEquationsSolution
Решает систему линейных уравнений
A * X = B, A**T * X = B или A**H * X = B
с использованием LU-разложения квадратной матрицы коэффициентов AF, вычисленного методом FactorizationPLURaw, для нескольких правых частей. LAPACK-функция GETRS.
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::PLULinearEquationsSolution(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrixf::PLULinearEquationsSolution(
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrixc::PLULinearEquationsSolution(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrixcf::PLULinearEquationsSolution(
Параметры
ipiv
[in] Массив индексов перестановок, полученный в результате выполнения функции GETRF.
trans
[in] Значение перечисления ENUM_EQUATIONS_FORM, которое определяет форму системы уравнений.
B
[in] Матрица B, столбцы которой представляют собой правые части систем линейных уравнений. Если это вектор B, здесь содержится одна правая часть.
X
[out] Матрица или вектор X с решениями системы линейных уравнений.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.
Примечание
Метод применяется к матрице AF, полученной с помощью функции GETRF.
Выходная матрица X имеет те же размеры, что и входная матрица B. Выходной вектор X имеет ту же размерность, что и входной вектор B.
Перечисление, определяющее форму вычисляемой системы уравнений.
|
Идентификатор
|
Описание
|
EQUATIONSFORM_N
|
'N': A * X = B (без транспонирования)
|
EQUATIONSFORM_T
|
'T': A**T * X = B (транспонированная матрица A)
|
EQUATIONSFORM_C
|
'C': A**H * X = B (сопряженно-транспонированная матрица A)
Для вещественных матриц значение EQUATIONSFORM_C интерпретируется как EQUATIONSFORM_T.