LDLSyTridPDCondNumReciprocal

Оценивает величину, обратную числу обусловленности вещественной симметричной или комплексной эрмитовой положительно определенной трехдиагональной матрицы A, используя разложение LDLT, вычисленное методом FactorizationLDLSyTridPD. LAPACK-функция PTCON.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::LDLSyTridPDCondNumReciprocal(

matrix& D,

double anorm,

double& rcond

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrixf::LDLSyTridPDCondNumReciprocal(

matrixf& D,

float anorm,

float& rcond

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrixc::LDLSyTridPDCondNumReciprocal(

matrixc& D,

double anorm,

double& rcond

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrixcf::LDLSyTridPDCondNumReciprocal(

matrixcf& D,

float anorm,

float& rcond

);

Параметры

D

[in] Диагональная матрица, полученная в результате разложения методом FactorizationLDLSyTridPD.

anorm

[in] Норма матрицы по первой норме (one-norm). Значение нормы можно получить с помощью метода MatrixNormSyTrid, примененного к исходной матрице A.

rcond

[out] Оценка обратного числа обусловленности. Если оценка приводит к переполнению вниз (underflow), устанавливается rcond = 0, что означает, что матрица сингулярна (в пределах рабочей точности). Если значение rcond мало по сравнению с 1.0, это свидетельствует о том, что матрица может быть плохо обусловленной или даже сингулярной.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Метод применяется к матрице L, полученной в результате разложения методом FactorizationLDLSyTridPD.

Вычисленное значение rcond не может быть меньше, чем r (истинное обратное число обусловленности) и на практике почти всегда меньше 10r. Вызов метода содержит решение нескольких систем линейных уравнений вида A*x = b — обычно 4 или 5, но не более 11.