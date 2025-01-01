- PLULinearEquationsSolution
- PLUInverse
- PLUCondNumReciprocal
- PLUQLinearEquationsSolution
- PLUGeTridLinearEquationsSolution
- PLUGeTridCondNumReciprocal
- LDLLinearEquationsSolution
- LDLInverse
- LDLCondNumReciprocal
- LDLSyTridPDLinearEquationsSolution
- LDLSyTridPDCondNumReciprocal
- CholeskyLinearEquationsSolution
- CholeskyInverse
- CholeskyCondNumReciprocal
- SylvesterEquationSchur
- SylvesterEquationSchurBlocked
- Pseudo Inverse
- Polar Decomposition
Оценивает величину, обратную числу обусловленности вещественной симметричной или комплексной эрмитовой положительно определенной трехдиагональной матрицы A, используя разложение LDLT, вычисленное методом FactorizationLDLSyTridPD. LAPACK-функция PTCON.
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::LDLSyTridPDCondNumReciprocal(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrixf::LDLSyTridPDCondNumReciprocal(
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrixc::LDLSyTridPDCondNumReciprocal(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrixcf::LDLSyTridPDCondNumReciprocal(
Параметры
D
[in] Диагональная матрица, полученная в результате разложения методом FactorizationLDLSyTridPD.
anorm
[in] Норма матрицы по первой норме (one-norm). Значение нормы можно получить с помощью метода MatrixNormSyTrid, примененного к исходной матрице A.
rcond
[out] Оценка обратного числа обусловленности. Если оценка приводит к переполнению вниз (underflow), устанавливается rcond = 0, что означает, что матрица сингулярна (в пределах рабочей точности). Если значение rcond мало по сравнению с 1.0, это свидетельствует о том, что матрица может быть плохо обусловленной или даже сингулярной.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.
Примечание
Метод применяется к матрице L, полученной в результате разложения методом FactorizationLDLSyTridPD.
Вычисленное значение rcond не может быть меньше, чем r (истинное обратное число обусловленности) и на практике почти всегда меньше 10r. Вызов метода содержит решение нескольких систем линейных уравнений вида A*x = b — обычно 4 или 5, но не более 11.