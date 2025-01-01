ДокументацияРазделы
Вычисляет разложение для вещественной симметричной или комплексной эрмитовой положительно-определенной матрицы A. Разложение имеет вид:

   A = L *  L**T, если используется нижнетреугольная (или симметричная) матрица A,

или

   A = U**T  * U, если используется верхнетреугольная матрица A,

где L — нижнетреугольная матрица, U — верхнетреугольная. LAPACK-функция POTRF.

Вычисления для типа matrix<double>

bool  matrix::FactorizationCholesky(
   matrix&                     // нижнетреугольная или верхнетреугольная матрица
   );

Вычисления для типа matrix<float>

bool  matrix::FactorizationCholesky(
   matrixf&                    // нижнетреугольная или верхнетреугольная матрица
   );

Вычисления для типа matrix<complex>

bool  matrix::FactorizationCholesky(
   matrixc&                    // нижнетреугольная или верхнетреугольная матрица
   );

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool  matrix::FactorizationCholesky(
   matrixcf&                   // нижнетреугольная или верхнетреугольная матрица
   );

Параметры

L

[out] Нижнетреугольная или верхнетреугольная матрица.

 

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха и false в случае ошибки.

Примечание

На вход можно подать симметричную (эрмитову), верхнетреугольную или нижнетреугольную матрицу. Треугольные матрицы подразумеваются симметричными (эрмитово-сопряженными).