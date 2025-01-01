- FactorizationPLU
- FactorizationPLUQ
- FactorizationPLUGeTrid
- FactorizationLDL
- FactorizationLDLComplexSy
- FactorizationLDLSyTridPD
- FactorizationCholesky
- FactorizationCholeskySyPS
- FactorizationPLURaw
- FactorizationPLUQRaw
- FactorizationPLUGeTridRaw
- FactorizationLDLRaw
FactorizationCholesky
Вычисляет разложение для вещественной симметричной или комплексной эрмитовой положительно-определенной матрицы A. Разложение имеет вид:
A = L * L**T, если используется нижнетреугольная (или симметричная) матрица A,
или
A = U**T * U, если используется верхнетреугольная матрица A,
где L — нижнетреугольная матрица, U — верхнетреугольная. LAPACK-функция POTRF.
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::FactorizationCholesky(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrix::FactorizationCholesky(
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrix::FactorizationCholesky(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrix::FactorizationCholesky(
Параметры
L
[out] Нижнетреугольная или верхнетреугольная матрица.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха и false в случае ошибки.
Примечание
На вход можно подать симметричную (эрмитову), верхнетреугольную или нижнетреугольную матрицу. Треугольные матрицы подразумеваются симметричными (эрмитово-сопряженными).