FactorizationCholesky

Вычисляет разложение для вещественной симметричной или комплексной эрмитовой положительно-определенной матрицы A. Разложение имеет вид:

A = L * L**T, если используется нижнетреугольная (или симметричная) матрица A,

или

A = U**T * U, если используется верхнетреугольная матрица A,

где L — нижнетреугольная матрица, U — верхнетреугольная. LAPACK-функция POTRF.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::FactorizationCholesky(

matrix& L

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrix::FactorizationCholesky(

matrixf& L

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrix::FactorizationCholesky(

matrixc& L

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrix::FactorizationCholesky(

matrixcf& L

);

Параметры

L

[out] Нижнетреугольная или верхнетреугольная матрица.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха и false в случае ошибки.

Примечание

На вход можно подать симметричную (эрмитову), верхнетреугольную или нижнетреугольную матрицу. Треугольные матрицы подразумеваются симметричными (эрмитово-сопряженными).