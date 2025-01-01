PrecisionRecall

Вычисляет значения для построения кривой precision-recall. Данный метод, как и метод ClassificationScore, применяется к вектору истинных значений.

bool vector::PrecisionRecall(

const matrix& pred_scores,

const ENUM_ENUM_AVERAGE_MODE mode

matrix& precision,

matrix& recall,

matrix& thresholds,

);

Параметры

pred_scores

[in] Матрица, содержащая набор горизонтальных векторов с вероятностями по каждому классу. Количество строк матрицы должно соответствовать размеру вектора истинных значений.

mode

[in] Режим усреднения из перечисления ENUM_AVERAGE_MODE. Используются только AVERAGE_NONE, AVERAGE_BINARY и AVERAGE_MICRO.

precision

[out] Матрица с рассчитанными значениями кривой precision. При отсутствии усреднения (AVERAGE_NONE) количество строк в матрице соответствует количеству классов модели. Количество колонок соответствует размеру вектора истинных значений (или количеству строк в матрице распределений вероятностей pred_score). В случае микроусреднения количество строк в матрице соответствует общему количеству пороговых значений за исключением дублей.

recall

[out] Матрица с рассчитанными значениями кривой recall.

threshold

[out] Матрица пороговых значений, полученная путём сортировки матрицы вероятностей

Примечание

Смотрите примечания для метода ClassificationScore.

Пример

Пример сбора статистики модели mnist.onnx (точность 99%).



Вычисление точности

vectorf accuracy=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_ACCURACY);

PrintFormat("accuracy=%f",accuracy[0]);



accuracy=0.989000

Пример вывода графиков precision-recall, где на оси y отложены значения precision, на оси x - значения recall. А также вывод отдельных графиков precision и recall, где на оси x отложены пороговые значения

if(y_true.PrecisionRecall(y_scores,AVERAGE_MICRO,mat_precision,mat_recall,mat_thres))

{

double precision[],recall[],thres[];

ArrayResize(precision,mat_thres.Cols());

ArrayResize(recall,mat_thres.Cols());

ArrayResize(thres,mat_thres.Cols());



for(uint i=0; i<thres.Size(); i++)

{

precision[i]=mat_precision[0][i];

recall[i]=mat_recall[0][i];

thres[i]=mat_thres[0][i];

}

thres[0]=thres[1]+0.001;



PlotCurve("Precision-Recall curve (micro average)","p-r","",recall,precision);

Plot2Curves("Precision-Recall (micro average)","precision","recall",thres,precision,recall);

}

Результат:



