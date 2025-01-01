LossGradient

Вычисляет вектор или матрицу градиентов функции потерь.

vector vector::LossGradient(

const vector& vect_true,

ENUM_LOSS_FUNCTION loss,

...

);





matrix matrix::LossGradient(

const matrix& matrix_true,

ENUM_LOSS_FUNCTION loss,

);





matrix matrix::LossGradient(

const matrix& matrix_true,

ENUM_LOSS_FUNCTION loss,

ENUM_MATRIX_AXIS axis,

...

);

Параметры

vect_true/matrix_true

[in] Вектор или матрица истинных значений.

loss

[in] Функция потерь из перечисления ENUM_LOSS_FUNCTION.

axis

[in] Значение из перечисления ENUM_MATRIX_AXIS (AXIS_HORZ — горизонтальная ось, AXIS_VERT — вертикальная ось).

...

[in] Дополнительный параметр delta может быть только у функции потерь Юбера (LOSS_HUBER)

Возвращаемое значение

Вектор или матрица значений градиентов функции потерь. Градиент — это частная производная по dx (x — предсказанное значение) от функции потерь в данной точке.

Примечание

Градиенты используются в нейронных сетях для корректировки значений матрицы весов при обратном распространении ошибки при обучении модели.

Задача обучения нейронной сети заключается в поиске коэффициентов, минимизирующих ошибку на обучающей выборке, для чего используется функция потерь (loss function).

В зависимости от типа решаемой задачи используются различные функции потерь. Например: для задачи регрессии mean squared error (MSE), для бинарной классификации — binary cross-entropy (BCE).

Пример вычисления градиентов функции потерь