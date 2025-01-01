ConfusionMatrixMultilabel

Вычисляет матрицу ошибок для каждой метки. Метод применяется к вектору предсказанных значений.

uint vector::ConfusionMatrixMultiLabel(

const vector& vect_true,

matrix& confusions[]

);



Параметры

vect_true

[in] Вектор истинных значений.

confusions

[out] Массив матриц 2 x 2 с вычисленными матрицами ошибок по каждой метке.

Возвращаемое значение

Размер массива вычисленных матриц ошибок. В случае неудачи возвращается 0

Примечание

Результатный массив может быть динамический или статический. Если массив статический, то он должен быть размера не меньше, чем количество классов.

Размеры вектора истинных значений и вектора предсказанных значений должны быть одинаковыми.

Пример: