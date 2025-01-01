ДокументацияРазделы
ConfusionMatrixMultilabel

Вычисляет матрицу ошибок для каждой метки. Метод применяется к вектору предсказанных значений.

uint vector::ConfusionMatrixMultiLabel(
   const vector&       vect_true,     // вектор истинных значений
   matrix&             confusions[]   // массив вычисленных матриц ошибок
   );
 

Параметры

vect_true

[in] Вектор истинных значений.

confusions

[out] Массив матриц 2 x 2 с вычисленными матрицами ошибок по каждой метке.

Возвращаемое значение

Размер массива вычисленных матриц ошибок. В случае неудачи возвращается 0

Примечание

Результатный массив может быть динамический или статический. Если массив статический, то он должен быть размера не меньше, чем количество классов.

Размеры вектора истинных значений и вектора предсказанных значений должны быть одинаковыми.

Пример:

   vector y_true={7,2,1,0,4,1,4,9,5,9,0,6,9,0,1,5,9,7,3,4,8,4,2,7,6,8,4,2,3,6};
   vector y_pred={7,2,1,0,4,1,4,9,5,9,0,6,9,0,1,5,9,7,3,4,2,9,4,9,5,9,2,7,7,0};
   matrix label_confusions[12];
 
   uint   res=y_pred.ConfusionMatrixMultiLabel(y_true,label_confusions);
   Print("res=",res,"  size=",label_confusions.Size());
   for(uint i=0i<resi++)
      Print(label_confusions[i]);
 
 
/*
  res=10  size=12
  [[26,1]
   [0,3]]
  [[27,0]
   [0,3]]
  [[25,2]
   [2,1]]
  [[28,0]
   [1,1]]
  [[24,1]
   [2,3]]
  [[27,1]
   [0,2]]
  [[27,0]
   [2,1]]
  [[25,2]
   [1,2]]
  [[28,0]
   [2,0]]
  [[23,3]
   [0,4]]
*/