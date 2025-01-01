- Activation
- Derivative
- Loss
- LossGradient
- RegressionMetric
- ConfusionMatrix
- ConfusionMatrixMultilabel
- ClassificationMetric
- ClassificationScore
- PrecisionRecall
- ReceiverOperatingCharacteristic
ConfusionMatrixMultilabel
Вычисляет матрицу ошибок для каждой метки. Метод применяется к вектору предсказанных значений.
|
uint vector::ConfusionMatrixMultiLabel(
Параметры
vect_true
[in] Вектор истинных значений.
confusions
[out] Массив матриц 2 x 2 с вычисленными матрицами ошибок по каждой метке.
Возвращаемое значение
Размер массива вычисленных матриц ошибок. В случае неудачи возвращается 0
Примечание
Результатный массив может быть динамический или статический. Если массив статический, то он должен быть размера не меньше, чем количество классов.
Размеры вектора истинных значений и вектора предсказанных значений должны быть одинаковыми.
Пример:
|
vector y_true={7,2,1,0,4,1,4,9,5,9,0,6,9,0,1,5,9,7,3,4,8,4,2,7,6,8,4,2,3,6};