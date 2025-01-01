ConfusionMatrix

Вычисляет матрицу ошибок. Метод применяется к вектору предсказанных значений.

matrix vector::ConfusionMatrix(

const vector& vect_true

);





matrix vector::ConfusionMatrix(

const vector& vect_true,

uint label

);

Параметры

vect_true

[in] Вектор истинных значений.

эпохи

[in] Значение метки для вычисления матрицы ошибок.

Возвращаемое значение

Матрица ошибок. Если значение метки не указано, то возвращается многоклассовая матрица ошибок, где каждая метка сопоставляется с каждой другой меткой по отдельности. Если указано значение метки, то возвращается матрица размером 2 x 2, где указанная метка считается положительной, все остальные метки - отрицательные (ovr, one vs rest).

Примечание

Матрица ошибок C такова, что Cij равен количеству наблюдений, которые находятся в группе i, а также, по прогнозам, - в группе j. Таким образом, в бинарной классификации количество истинно отрицательных результатов (TN) равно C00, ложноотрицательных результатов (FN) — C10, истинно положительных результатов (TP) — C11 и ложноположительных результатов (FP) — C01.

То есть эту матрицу можно графически представить таким образом:

TN FP FN TP

Размеры вектора истинных значений и вектора предсказанных значений должны быть одинаковыми.

Пример: