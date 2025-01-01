- IsSymmetric
- IsHermitian
- IsUpperTriangular
- IsLowerTriangular
- IsTrapezoidal
- IsUpperHessenberg
- IsLowerHessenberg
- IsTridiagonal
- IsUpperBidiagonal
- IsLowerBidiagonal
- IsDiagonal
- IsScalar
Анализ структурных свойств матриц
Раздел описывает набор функций для анализа структурных свойств матриц. Эти методы позволяют определить, является ли матрица симметричной, эрмитовой, диагональной, треугольной, трапециевидной, Хессенберга, бидиагональной или скалярной. Такая классификация упрощает выбор эффективных алгоритмов для линейной алгебры и оптимизацию вычислений
|
Функция
|
Действие
|
Проверяет, является ли квадратная матрица симметричной
|
Проверяет, является ли квадратная комплексная матрица эрмитовой
|
Проверяет, является ли квадратная матрица верхнетреугольной
|
Проверяет, является ли квадратная матрица нижнетреугольной
|
Проверяет, является ли прямоугольная (не квадратная) матрица размером m на n верхней или нижней трапециевидной
|
Проверяет, является ли квадратная матрица верхней матрицей Хессенберга
|
Проверяет, является ли квадратная матрица нижней матрицей Хессенберга
|
Проверяет, является ли квадратная матрица трехдиагональной
|
Проверяет, является ли квадратная матрица верхней бидиагональной
|
Проверяет, является ли квадратная матрица нижней бидиагональной
|
Проверяет, является ли квадратная матрица диагональной
|
Проверяет, является ли квадратная матрица скалярной