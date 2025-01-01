Справочник MQL5Методы матриц и векторовАнализ структурных свойствIsUpperTriangular
- IsSymmetric
- IsHermitian
- IsUpperTriangular
- IsLowerTriangular
- IsTrapezoidal
- IsUpperHessenberg
- IsLowerHessenberg
- IsTridiagonal
- IsUpperBidiagonal
- IsLowerBidiagonal
- IsDiagonal
- IsScalar
IsUpperTriangular
Проверяет, является ли квадратная матрица верхнетреугольной.
bool matrix::IsUpperTriangular();
Возвращаемое значение
Возвращает True, если квадратная матрица является верхнетреугольной.
Примечание
Нулевая матрица размера n на n считается треугольной. Диагональная матрица считается треугольной. Бидиагональная матрица считается треугольной.
Проверяется, что нижняя треугольная часть ниже главной диагонали содержит только нули.
Верхнетреугольная матрица
