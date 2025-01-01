IsUpperTriangular

Проверяет, является ли квадратная матрица верхнетреугольной.

bool matrix::IsUpperTriangular();

Возвращаемое значение

Возвращает True, если квадратная матрица является верхнетреугольной.

Примечание

Нулевая матрица размера n на n считается треугольной. Диагональная матрица считается треугольной. Бидиагональная матрица считается треугольной.

Проверяется, что нижняя треугольная часть ниже главной диагонали содержит только нули.

Верхнетреугольная матрица