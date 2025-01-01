IsUpperHessenberg

Проверяет, является ли квадратная матрица верхней матрицей Хессенберга.

bool matrix::IsUpperHessenberg();

Возвращаемое значение

Возвращает True, если квадратная матрица является верхней матрицей Хессенберга.

Примечание

Верхняя матрица Хессенберга содержит нули во всех позициях ниже поддиагонали.

Трехдиагональная матрица является матрицей Хессенберга. Верхнетреугольная матрица является верхней матрицей Хессенберга.

Верхняя матрица Хессенберга