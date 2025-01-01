Справочник MQL5Методы матриц и векторовАнализ структурных свойствIsLowerHessenberg
- IsSymmetric
- IsHermitian
- IsUpperTriangular
- IsLowerTriangular
- IsTrapezoidal
- IsUpperHessenberg
- IsLowerHessenberg
- IsTridiagonal
- IsUpperBidiagonal
- IsLowerBidiagonal
- IsDiagonal
- IsScalar
IsLowerHessenberg
Проверяет, является ли квадратная матрица нижней матрицей Хессенберга.
bool matrix::IsLowerHessenberg();
Возвращаемое значение
Возвращает True, если квадратная матрица является нижней матрицей Хессенберга.
Примечание
Нижняя матрица Хессенберга содержит нули во всех позициях выше сверхдиагонали.
Трехдиагональная матрица является матрицей Хессенберга. Нижнетреугольная матрица является нижней матрицей Хессенберга.
Нижняя матрица Хессенберга
