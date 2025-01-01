ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス行列とベクトルのメソッド行列の分類 

このセクションでは、行列の構造的特性を解析するための一連の関数について説明します。これらのメソッドにより、行列が対称行列、エルミート行列、対角行列、三角行列、台形行列、ヘッセンベルグ行列、二重対角行列、またはスカラー行列であるかどうかを判定することができます。このような分類により、線形代数における効率的なアルゴリズムの選択や計算の最適化が容易になります。

関数

アクション

IsSymmetric

正方行列が対称行列かどうかを確認する

IsHermitian

正方行列が対称行列かエルミート行列かどうかを確認する

IsUpperTriangular

正方行列が上三角行列かどうかを確認する

IsLowerTriangular

正方行列が下三角行列かどうかを確認する

IsTrapezoidal

長方形（正方行列ではない）m×n行列が上台形行列または下台形行列かどうかを確認する

IsUpperHessenberg

正方行列が上ヘッセンベルグ行列かどうかを確認する

IsLowerHessenberg

正方行列が下ヘッセンベルグ行列かどうかを確認する

IsTridiagonal

正方行列が三重対角行列かどうかを確認

IsUpperBidiagonal

正方行列が上二重対角行列かどうかを確認する

IsLowerBidiagonal

正方行列が下二重対角行列かどうかを確認する

IsDiagonal

正方行列が対角行列かどうかを確認する

IsScalar

正方行列がスカラー行列かどうかを確認する