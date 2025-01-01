行列の分類

このセクションでは、行列の構造的特性を解析するための一連の関数について説明します。これらのメソッドにより、行列が対称行列、エルミート行列、対角行列、三角行列、台形行列、ヘッセンベルグ行列、二重対角行列、またはスカラー行列であるかどうかを判定することができます。このような分類により、線形代数における効率的なアルゴリズムの選択や計算の最適化が容易になります。