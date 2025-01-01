IsTridiagonal

Проверяет, является ли квадратная матрица трехдиагональной.

bool matrix::IsTridiagonal();

Возвращаемое значение

Возвращает True, если квадратная матрица является трехдиагональной.

Примечание

Трёхдиагональная матрица содержит нули во всех позициях ниже поддиагонали и выше сверхдиагонали.

Верхняя или нижняя бидиагональная матрица также является трехдиагональной.

Трехдиагональная матрица