- IsSymmetric
- IsHermitian
- IsUpperTriangular
- IsLowerTriangular
- IsTrapezoidal
- IsUpperHessenberg
- IsLowerHessenberg
- IsTridiagonal
- IsUpperBidiagonal
- IsLowerBidiagonal
- IsDiagonal
- IsScalar
IsTridiagonal
Проверяет, является ли квадратная матрица трехдиагональной.
|
bool matrix::IsTridiagonal();
Возвращаемое значение
Возвращает True, если квадратная матрица является трехдиагональной.
Примечание
Трёхдиагональная матрица содержит нули во всех позициях ниже поддиагонали и выше сверхдиагонали.
Верхняя или нижняя бидиагональная матрица также является трехдиагональной.
Трехдиагональная матрица
|