- IsSymmetric
- IsHermitian
- IsUpperTriangular
- IsLowerTriangular
- IsTrapezoidal
- IsUpperHessenberg
- IsLowerHessenberg
- IsTridiagonal
- IsUpperBidiagonal
- IsLowerBidiagonal
- IsDiagonal
- IsScalar
Проверяет, является ли квадратная матрица диагональной.
bool matrix::IsDiagonal();
Возвращаемое значение
Возвращает True, если квадратная матрица является диагональной.
Примечание
Диагональной называется матрица, у которой все элементы, расположенные выше и ниже главной диагонали, равны нулю.
Нулевая матрица размера n на n также считается диагональной.
Диагональная матрица
