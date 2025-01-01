IsDiagonal

Проверяет, является ли квадратная матрица диагональной.

bool matrix::IsDiagonal();

Возвращаемое значение

Возвращает True, если квадратная матрица является диагональной.

Примечание

Диагональной называется матрица, у которой все элементы, расположенные выше и ниже главной диагонали, равны нулю.

Нулевая матрица размера n на n также считается диагональной.

Диагональная матрица