Справочник MQL5Методы матриц и векторовАнализ структурных свойствIsLowerTriangular 

IsLowerTriangular

Проверяет, является ли квадратная матрица нижнетреугольной.

bool matrix::IsLowerTriangular();

Возвращаемое значение

Возвращает True, если квадратная матрица является нижнетреугольной.

Примечание

Нулевая матрица размера n на n считается треугольной. Диагональная матрица считается треугольной. Бидиагональная матрица считается треугольной.

Проверяется, что верхняя треугольная часть выше главной диагонали содержит только нули.

Нижнетреугольная матрица

 
   v  0  0  0  0  0
   v  v  0  0  0  0
   v  v  v  0  0  0
   v  v  v  v  0  0
   v  v  v  v  v  0
   v  v  v  v  v  v
 