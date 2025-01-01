Справочник MQL5Методы матриц и векторовАнализ структурных свойствIsLowerTriangular
- IsSymmetric
- IsHermitian
- IsUpperTriangular
- IsTrapezoidal
- IsUpperHessenberg
- IsLowerHessenberg
- IsTridiagonal
- IsUpperBidiagonal
- IsLowerBidiagonal
- IsDiagonal
- IsScalar
IsLowerTriangular
Проверяет, является ли квадратная матрица нижнетреугольной.
bool matrix::IsLowerTriangular();
Возвращаемое значение
Возвращает True, если квадратная матрица является нижнетреугольной.
Примечание
Нулевая матрица размера n на n считается треугольной. Диагональная матрица считается треугольной. Бидиагональная матрица считается треугольной.
Проверяется, что верхняя треугольная часть выше главной диагонали содержит только нули.
Нижнетреугольная матрица
