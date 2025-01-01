Справочник MQL5Методы матриц и векторовАнализ структурных свойствIsLowerBidiagonal
- IsSymmetric
- IsHermitian
- IsUpperTriangular
- IsLowerTriangular
- IsTrapezoidal
- IsUpperHessenberg
- IsLowerHessenberg
- IsTridiagonal
- IsUpperBidiagonal
- IsLowerBidiagonal
- IsDiagonal
- IsScalar
IsLowerBidiagonal
Проверяет, является ли квадратная матрица нижней бидиагональной.
|
bool matrix::IsLowerBidiagonal();
Возвращаемое значение
Возвращает True, если квадратная матрица является нижней бидиагональной.
Примечание
Нижняя бидиагональная матрица содержит нули во всех позициях ниже поддиагонали и выше главной диагонали.
Диагональная матрица также является бидиагональной.
Нижняя бидиагональная матрица
|