IsLowerBidiagonal

Проверяет, является ли квадратная матрица нижней бидиагональной.

bool matrix::IsLowerBidiagonal();

Возвращаемое значение

Возвращает True, если квадратная матрица является нижней бидиагональной.

Примечание

Нижняя бидиагональная матрица содержит нули во всех позициях ниже поддиагонали и выше главной диагонали.

Диагональная матрица также является бидиагональной.

Нижняя бидиагональная матрица