- IsSymmetric
- IsHermitian
- IsUpperTriangular
- IsLowerTriangular
- IsTrapezoidal
- IsUpperHessenberg
- IsLowerHessenberg
- IsTridiagonal
- IsUpperBidiagonal
- IsLowerBidiagonal
- IsDiagonal
- IsScalar
Проверяет, является ли квадратная матрица скалярной.
bool matrix::IsScalar();
Возвращаемое значение
Возвращает True, если квадратная матрица является скалярной.
Примечание
Скалярная матрица — это диагональная матрица, у которой все элементы на главной диагонали равны между собой.
Нулевая матрица размера n на n является скалярной матрицей. Квадратная единичная матрица также является скалярной матрицей.
Скалярная матрица
