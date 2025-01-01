IsScalar

Проверяет, является ли квадратная матрица скалярной.

bool matrix::IsScalar();

Возвращаемое значение

Возвращает True, если квадратная матрица является скалярной.

Примечание

Скалярная матрица — это диагональная матрица, у которой все элементы на главной диагонали равны между собой.

Нулевая матрица размера n на n является скалярной матрицей. Квадратная единичная матрица также является скалярной матрицей.

Скалярная матрица