- IsSymmetric
- IsHermitian
- IsUpperTriangular
- IsLowerTriangular
- IsTrapezoidal
- IsUpperHessenberg
- IsLowerHessenberg
- IsTridiagonal
- IsUpperBidiagonal
- IsLowerBidiagonal
- IsDiagonal
- IsScalar
Matrix Klassifikation
Der Abschnitt beschreibt eine Reihe von Funktionen zur Analyse der strukturellen Eigenschaften von Matrizen. Mit diesen Methoden können wir feststellen, ob eine Matrix symmetrisch, hermitisch, diagonal, dreieckig, trapezförmig, Hessenberg, bidiagonal oder skalär ist. Eine solche Klassifizierung vereinfacht die Auswahl effizienter Algorithmen für die lineare Algebra und die Optimierung von Berechnungen.
|
Funktion
|
Aktion
|
Prüft, ob eine quadratische Matrix symmetrisch ist.
|
Prüft, ob eine quadratische komplexe Matrix hermitisch ist.
|
Prüft, ob eine quadratische Matrix eine obere Dreiecksmatrix ist.
|
Prüft, ob eine quadratische Matrix eine untere Dreiecksmatrix ist.
|
Prüft, ob eine rechteckige (nicht quadratische) m-mal-n-Matrix eine obere oder untere Dreiecksmatrix ist.
|
Prüft, ob eine quadratische Matrix eine obere Hessenberg-Matrix ist.
|
Prüft, ob eine quadratische Matrix eine untere Hessenberg-Matrix ist.
|
Prüft, ob eine quadratische Matrix eine Tridiagonalmatrix ist.
|
Prüft, ob eine quadratische Matrix eine obere Bidiagonalmatrix ist.
|
Prüft, ob eine quadratische Matrix eine untere Bidiagonalmatrix ist.
|
Prüft, ob eine quadratische Matrix eine Diagonalmatrix ist.
|
Prüft, ob eine quadratische Matrix eine Skalarmatrix ist.