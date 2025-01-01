DokumentationKategorien
Matrix Klassifikation

Der Abschnitt beschreibt eine Reihe von Funktionen zur Analyse der strukturellen Eigenschaften von Matrizen. Mit diesen Methoden können wir feststellen, ob eine Matrix symmetrisch, hermitisch, diagonal, dreieckig, trapezförmig, Hessenberg, bidiagonal oder skalär ist. Eine solche Klassifizierung vereinfacht die Auswahl effizienter Algorithmen für die lineare Algebra und die Optimierung von Berechnungen.

Funktion

Aktion

IsSymmetric

Prüft, ob eine quadratische Matrix symmetrisch ist.

IsHermitian

Prüft, ob eine quadratische komplexe Matrix hermitisch ist.

IsUpperTriangular

Prüft, ob eine quadratische Matrix eine obere Dreiecksmatrix ist.

IsLowerTriangular

Prüft, ob eine quadratische Matrix eine untere Dreiecksmatrix ist.

IsTrapezoidal

Prüft, ob eine rechteckige (nicht quadratische) m-mal-n-Matrix eine obere oder untere Dreiecksmatrix ist.

IsUpperHessenberg

Prüft, ob eine quadratische Matrix eine obere Hessenberg-Matrix ist.

IsLowerHessenberg

Prüft, ob eine quadratische Matrix eine untere Hessenberg-Matrix ist.

IsTridiagonal

Prüft, ob eine quadratische Matrix eine Tridiagonalmatrix ist.

IsUpperBidiagonal

Prüft, ob eine quadratische Matrix eine obere Bidiagonalmatrix ist.

IsLowerBidiagonal

Prüft, ob eine quadratische Matrix eine untere Bidiagonalmatrix ist.

IsDiagonal

Prüft, ob eine quadratische Matrix eine Diagonalmatrix ist.

IsScalar

Prüft, ob eine quadratische Matrix eine Skalarmatrix ist.