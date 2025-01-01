Matrix Klassifikation

Der Abschnitt beschreibt eine Reihe von Funktionen zur Analyse der strukturellen Eigenschaften von Matrizen. Mit diesen Methoden können wir feststellen, ob eine Matrix symmetrisch, hermitisch, diagonal, dreieckig, trapezförmig, Hessenberg, bidiagonal oder skalär ist. Eine solche Klassifizierung vereinfacht die Auswahl effizienter Algorithmen für die lineare Algebra und die Optimierung von Berechnungen.