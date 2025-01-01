IsTrapezoidal

Проверяет, является ли прямоугольная (не квадратная) матрица размером m на n верхней или нижней трапециевидной.

bool matrix::IsTrapezoidal(

bool is_upper

);

Параметры

is_upper

[out] Значение определяет, распознана ли верхняя или нижняя трапециевидная матрица.

Возвращаемое значение

Возвращает True, если квадратная является трапециевидной.

Примечание

Нулевая матрица размера m на n является трапециевидной.

Если m < n, необходимо проверить, что нижняя треугольная часть (под главной диагональю) содержит только нули. Например, нулевая матрица размера 6 на 7 является верхней трапециевидной.

Если m > n, необходимо проверить, что верхняя треугольная часть (над главной диагональю) содержит только нули. Например, нулевая матрица размера 7 на 6 является нижней трапецеидальной.

Трапециевидные матрицы