- IsSymmetric
- IsHermitian
- IsUpperTriangular
- IsLowerTriangular
- IsTrapezoidal
- IsUpperHessenberg
- IsLowerHessenberg
- IsTridiagonal
- IsUpperBidiagonal
- IsLowerBidiagonal
- IsDiagonal
- IsScalar
IsTrapezoidal
Проверяет, является ли прямоугольная (не квадратная) матрица размером m на n верхней или нижней трапециевидной.
bool matrix::IsTrapezoidal(
Параметры
is_upper
[out] Значение определяет, распознана ли верхняя или нижняя трапециевидная матрица.
Возвращаемое значение
Возвращает True, если квадратная является трапециевидной.
Примечание
Нулевая матрица размера m на n является трапециевидной.
Если m < n, необходимо проверить, что нижняя треугольная часть (под главной диагональю) содержит только нули. Например, нулевая матрица размера 6 на 7 является верхней трапециевидной.
Если m > n, необходимо проверить, что верхняя треугольная часть (над главной диагональю) содержит только нули. Например, нулевая матрица размера 7 на 6 является нижней трапецеидальной.
Трапециевидные матрицы
верхняя трапециевидная нижняя трапециевидная