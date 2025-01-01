Справочник MQL5Методы матриц и векторовАнализ структурных свойствIsSymmetric IsSymmetricIsHermitianIsUpperTriangularIsLowerTriangularIsTrapezoidalIsUpperHessenbergIsLowerHessenbergIsTridiagonalIsUpperBidiagonalIsLowerBidiagonalIsDiagonalIsScalar IsSymmetric Проверяет, является ли квадратная матрица симметричной. bool matrix::IsSymmetric(); Возвращаемое значение Возвращает True, если квадратная матрица является симметричной. Примечание Нулевая матрица размера n на n считается симметричной. Диагональная матрица является симметричной. Анализ структурных свойств IsHermitian