Справочник MQL5Методы матриц и векторовАнализ структурных свойствIsSymmetric 

Проверяет, является ли квадратная матрица симметричной.

bool matrix::IsSymmetric();

Возвращаемое значение

Возвращает True, если квадратная матрица является симметричной.

Примечание

Нулевая матрица размера n на n считается симметричной. Диагональная матрица является симметричной.