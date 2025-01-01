IsHermitian

Проверяет, является ли квадратная комплексная матрица эрмитовой.

bool matrixc::IsHermitian();

Возвращаемое значение

Возвращает True, если квадратная комплексная матрица является эрмитовой.

Примечание

Нулевая матрица размера n на n считается эрмитовой. Диагональная матрица является эрмитовой только в том случае, если все элементы на главной диагонали имеют нулевую мнимую часть.

Данный метод может применяться к вещественным (не комплексным) матрицам. В этом случае проверяется симметричность.