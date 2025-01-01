- IsSymmetric
- IsHermitian
- IsUpperTriangular
- IsLowerTriangular
- IsTrapezoidal
- IsUpperHessenberg
- IsLowerHessenberg
- IsTridiagonal
- IsUpperBidiagonal
- IsLowerBidiagonal
- IsDiagonal
- IsScalar
IsHermitian
Проверяет, является ли квадратная комплексная матрица эрмитовой.
|
bool matrixc::IsHermitian();
Возвращаемое значение
Возвращает True, если квадратная комплексная матрица является эрмитовой.
Примечание
Нулевая матрица размера n на n считается эрмитовой. Диагональная матрица является эрмитовой только в том случае, если все элементы на главной диагонали имеют нулевую мнимую часть.
Данный метод может применяться к вещественным (не комплексным) матрицам. В этом случае проверяется симметричность.