IsUpperBidiagonal

Проверяет, является ли квадратная матрица верхней бидиагональной.

bool matrix::IsUpperBidiagonal();

Возвращаемое значение

Возвращает True, если квадратная матрица является верхней бидиагональной.

Примечание

Верхняя бидиагональная матрица содержит нули во всех позициях ниже главной диагонали и выше сверхдиагонали.

Диагональная матрица также является бидиагональной.

Верхняя бидиагональная матрица