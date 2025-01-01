ДокументацияРазделы
IsUpperBidiagonal 

IsUpperBidiagonal

Проверяет, является ли квадратная матрица верхней бидиагональной.

bool matrix::IsUpperBidiagonal();

Возвращаемое значение

Возвращает True, если квадратная матрица является верхней бидиагональной.

Примечание

Верхняя бидиагональная матрица содержит нули во всех позициях ниже главной диагонали и выше сверхдиагонали.

Диагональная матрица также является бидиагональной.

Верхняя бидиагональная матрица

 
   v  v  0  0  0  0
   0  v  v  0  0  0
   0  0  v  v  0  0
   0  0  0  v  v  0
   0  0  0  0  v  v
   0  0  0  0  0  v
 