Справочник MQL5Методы матриц и векторовАнализ структурных свойствIsUpperBidiagonal
- IsSymmetric
- IsHermitian
- IsUpperTriangular
- IsLowerTriangular
- IsTrapezoidal
- IsUpperHessenberg
- IsLowerHessenberg
- IsTridiagonal
- IsUpperBidiagonal
- IsLowerBidiagonal
- IsDiagonal
- IsScalar
IsUpperBidiagonal
Проверяет, является ли квадратная матрица верхней бидиагональной.
bool matrix::IsUpperBidiagonal();
Возвращаемое значение
Возвращает True, если квадратная матрица является верхней бидиагональной.
Примечание
Верхняя бидиагональная матрица содержит нули во всех позициях ниже главной диагонали и выше сверхдиагонали.
Диагональная матрица также является бидиагональной.
Верхняя бидиагональная матрица
