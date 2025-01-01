ДокументацияРазделы
Формальные параметры

Передаваемые в функцию параметры являются локальными. Областью видимости является блок функции. Формальные параметры должны отличаться по именам от внешних переменных и локальных переменных, определенных внутри функции. В блоке функции формальным параметрам могут быть присвоены некоторые значения. Если же формальный параметр объявлен с модификатором const, то его значение не может быть изменено внутри функции.

Пример:

void func(const int & x[], double y, bool z)
  {
   if(y>0.0 && !z)
      Print(x[0]);
   ...
  }

Формальные параметры могут быть проинициализированы константами. В этом случае инициализирующее значение считается значением по умолчанию. Параметры, следующие за проинициализированным параметром, должны быть тоже проинициализированы.

Пример:

void func(int x, double y = 0.0, bool z = true)
  {
   ...
  }

При вызове такой функции инициализированные параметры можно опускать, вместо них будут подставлены значения по умолчанию.

Пример:

func(1230.5);

 

Параметры простых типов передаются по значению, то есть изменения соответствующей локальной переменной такого типа внутри вызываемой функции никак не отразятся в вызывающей функции. Массивы любых типов и данные типа структур всегда передаются по ссылке. Если необходимо запретить изменение массива или содержимого структуры, параметры этих типов должны быть объявлены с ключевым словом const.

Существует возможность передавать по ссылке и параметры простых типов. В этом случае модификация таких параметров внутри вызываемой функции отразится на соответствующих переменных, переданных по ссылке. Для того чтобы указать, что параметр передается по ссылке, после типа данных необходимо поставить модификатор &.

Пример:

void func(int& x, double& y, double & z[])
  {
   double calculated_tp;
   ...
   for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
     {
      if(i==ArraySize(z))       
         break;
      if(OrderSelect(i)==false
         break;
      z[i]=OrderOpenPrice();
     }
   x=i;
   y=calculated_tp;
  }

Параметры, передаваемые по ссылке, нельзя инициализировать значениями по умолчанию.

В функцию нельзя передать больше 64 параметров.

Смотри также

