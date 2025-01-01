- 复合操作符
- 表达式操作符
- 返回操作符
- 假设操作符if-else
- 假设操作符？：
- 循环操作符 while
- 切换操作符
- 循环操作符 for
- 循环操作符 do while
- 嵌入操作符
- 继续操作符
- 矩阵乘法运算符 @
- 对象创建操作符new
- 对象删除操作符delete
矩阵乘法运算符 @
@ MQL5 运算符根据线性代数规则实现矩阵乘法。它允许将矩阵和向量相乘，以及执行向量的标量乘法。
支持元素类型：
- float
- double
- complex<float>
- complex<double>
重要：左操作数和右操作数中的元素类型必须匹配。
使用示例
1. 矩阵乘法（矩阵×矩阵）
|
matrix A(2, 3);
2. 矩阵乘法（矩阵×向量）
|
matrix M(2, 3);
3. 矩阵乘法（向量x矩阵）
|
matrix M(2, 3);
4. 标量乘法（向量×向量）
|
vector V1(1, 3), V2(1, 3);
请注意
维度必须符合乘法规则：第一个操作数中的列数 = 第二个操作数的行数。
如果发生维度错误，将在运行时触发异常。
左边的向量被认为是水平的（1×n）。
右边的向量被认为是垂直的（n×1）。
@ 运算的优先级对应于乘法的优先级，即对于 D=C+A@B 的条目，首先执行矩阵乘法 T=A@B，然后进行元素加法 D=C+T。
