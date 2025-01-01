矩阵乘法运算符 @

@ MQL5 运算符根据线性代数规则实现矩阵乘法。它允许将矩阵和向量相乘，以及执行向量的标量乘法。

支持元素类型：

float

double

complex<float>

complex<double>

重要：左操作数和右操作数中的元素类型必须匹配。

使用示例

1. 矩阵乘法（矩阵×矩阵）

matrix A(2, 3);

matrix B(3, 2);

matrix C = A @ B; // 结果：大小为 [2,2] 的矩阵 C

2. 矩阵乘法（矩阵×向量）

matrix M(2, 3);

vector V(3);

vector R = M @ V; // 结果：2 个元素的向量 R

3. 矩阵乘法（向量x矩阵）

matrix M(2, 3);

vector V(1, 2);

vector R = V @ M; // 结果：3 个元素的向量 R

4. 标量乘法（向量×向量）

vector V1(1, 3), V2(1, 3);

double r = V1 @ V2; // 结果：标量

请注意

维度必须符合乘法规则：第一个操作数中的列数 = 第二个操作数的行数。

如果发生维度错误，将在运行时触发异常。

左边的向量被认为是水平的（1×n）。

右边的向量被认为是垂直的（n×1）。

@ 运算的优先级对应于乘法的优先级，即对于 D=C+A@B 的条目，首先执行矩阵乘法 T=A@B，然后进行元素加法 D=C+T。

参见

MatMul, GeMM, Kron, Dot,