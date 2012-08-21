Ставь лайки и следи за новостями
XLineRegression - индикатор для MetaTrader 5
- 3007
Реальный автор:
Ivan Kornilov
Индикатор XLineRegression строит уровни на основе алгоритма линейной регрессии.
Входные параметры:
//+-----------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-----------------------------------+ input int days=90; // количество дней для усреднения input int period1 = 40; // период линейной регрессии input double step = 0.3; // шаг между линиями input int degree=1; // степень регрессии input Applied_price_ price=PRICE_CLOSE;//ценовая константа /* , по которой производится расчёт индикатора ( 1-CLOSE, 2-OPEN, 3-HIGH, 4-LOW, 5-MEDIAN, 6-TYPICAL, 7-WEIGHTED, 8-SIMPL, 9-QUARTER, 10-TRENDFOLLOW, 11-0.5 * TRENDFOLLOW.) */ input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в бара
Рис.1 Индикатор XLineRegression
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 14.03.2012.
