CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

XLineRegression - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
3007
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Ivan Kornilov

Индикатор XLineRegression строит уровни на основе алгоритма линейной регрессии.

Входные параметры:

//+-----------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА     |
//+-----------------------------------+
input int days=90; // количество дней для усреднения
input int period1 = 40; // период линейной регрессии
input double step = 0.3; // шаг между линиями
input int degree=1; // степень регрессии
input Applied_price_ price=PRICE_CLOSE;//ценовая константа
/* , по которой производится расчёт индикатора ( 1-CLOSE, 2-OPEN, 3-HIGH, 4-LOW, 
  5-MEDIAN, 6-TYPICAL, 7-WEIGHTED, 8-SIMPL, 9-QUARTER, 10-TRENDFOLLOW, 11-0.5 * TRENDFOLLOW.) */
input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в бара 

Рис.1 Индикатор XLineRegression

Рис.1 Индикатор XLineRegression

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 14.03.2012. 

RSI-Crossover_Alert RSI-Crossover_Alert

Простейший семафорный индикатор с алертами и возможностью отправки сигналов на почтовый ящик и на смартфон

RVI-Crossover_Alert RVI-Crossover_Alert

Простейший семафорный индикатор с алертами и возможностью отправки сигналов на почтовый ящик и на смартфон

XRSX_BB_HTF XRSX_BB_HTF

Этот индикатор представляет модифицированный вариант Индекса относительной силы (RSI), который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика, и в котором можно менять алгоритмы усреднения самого RSI и сигнальной линии.

SpudsStochastic (Веревки из стохастиков) SpudsStochastic (Веревки из стохастиков)

8 стохастических осцилляторов (%K 6, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 24).