XLineRegression - indicador para MetaTrader 5
- 1528
Autor real:
Ivan Kornilov
XLineRegression cria níveis baseados no algoritmo de regressão linear.
Parâmetros de entrada:
//+-----------------------------------+ //|Parâmetros de entrada do indicador | //+-----------------------------------+ input int days=90; // Número de dias para a média input int period1 = 40; // Período de regressão linear input double step = 0.3; // Passo entre as linhas input int degree=1; // Degrau de regressão input Applied_price_ price=PRICE_CLOSE; // Constante de preço input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 14.03.2012 (em Russo).
XLineRegression
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/999
