XLineRegression - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
1528
(17)
Autor real:

Ivan Kornilov

XLineRegression cria níveis baseados no algoritmo de regressão linear.

Parâmetros de entrada:

//+-----------------------------------+
//|Parâmetros de entrada do indicador |
//+-----------------------------------+
input int days=90;                      // Número de dias para a média
input int period1 = 40;                 // Período de regressão linear
input double step = 0.3;                // Passo entre as linhas
input int degree=1;                     // Degrau de regressão
input Applied_price_ price=PRICE_CLOSE; // Constante de preço
input int Shift=0;                      // Deslocamento horizontal do indicador em barras

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 14.03.2012 (em Russo).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/999

