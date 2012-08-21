Ставь лайки и следи за новостями
RSI-Crossover_Alert - индикатор для MetaTrader 5
Простейший стрелочный семафорный индикатор с алертами на самом новом закрытом баре и возможностью отправки сигналов на почтовый ящик и Push сообщений на смартфон. В основе сигналов индикатора лежит пересечение двух технических индикаторов RSI.
Простейший семафорный индикатор с алертами и возможностью отправки сигналов на почтовый ящик и на смартфонEA_CCIT3
Эксперт построен на CCIT3_Simple и CCIT3_noReCalc. Торговля основана на пересечении нулевой цены индикатора.
Индикатор XLineRegression строит уровни на основе алгоритма линейной регрессииXRSX_BB_HTF
Этот индикатор представляет модифицированный вариант Индекса относительной силы (RSI), который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика, и в котором можно менять алгоритмы усреднения самого RSI и сигнальной линии.