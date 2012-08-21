Простейший семафорный индикатор с алертами и возможностью отправки сигналов на почтовый ящик и на смартфон

Индикатор XLineRegression строит уровни на основе алгоритма линейной регрессии

Этот индикатор представляет модифицированный вариант Индекса относительной силы (RSI), который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика, и в котором можно менять алгоритмы усреднения самого RSI и сигнальной линии.