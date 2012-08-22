Индикатор содержит 8 стохастических осцилляторов.



Параметры «замедление» и «период %D» оставляем по умолчанию – 3. Параметр %K будет меняться от 6 до 24.



Таким образом, мы имеем 8 стохастиков с параметрами (6, 3, 3), (9, 3, 3), (12, 3, 3), (14, 3, 3), (16, 3, 3), (19, 3, 3), (21, 3, 3), (24, 3, 3).



У всех индикаторов используется только главная линия.



Когда все Стохастики собираются вместе и образуют одну тонкую линию (нити сплетаются в веревку), то мы готовимся к сделке. Веревка должна образовать вершину и развернуться в противоположную сторону. Именно в это время нам надо открывать позицию. Эта вершина должна находиться в области перекупленности / перепроданности или около границ этих областей.



Цветные бары выставляются в момент выхода всех стохастиков из областей перекупленности / перепроданности.

Входные параметры индикатора:



input int LevelUp = 85 ; input int LevelDn = 15 ; input ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_SMA ; input ENUM_STO_PRICE price_field= STO_LOWHIGH ;

Рис.1 Индикатор SpudsStochastic

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 7.03.2012.