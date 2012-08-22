CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

SpudsStochastic (Веревки из стохастиков) - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
5344
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор содержит 8 стохастических осцилляторов.

Параметры «замедление» и «период %D» оставляем по умолчанию – 3. Параметр %K будет меняться от 6 до 24.

Таким образом, мы имеем 8 стохастиков с параметрами (6, 3, 3), (9, 3, 3), (12, 3, 3), (14, 3, 3), (16, 3, 3), (19, 3, 3), (21, 3, 3), (24, 3, 3).

У всех индикаторов используется только главная линия.

Когда все Стохастики собираются вместе и образуют одну тонкую линию (нити сплетаются в веревку), то мы готовимся к сделке. Веревка должна образовать вершину и развернуться в противоположную сторону. Именно в это время нам надо открывать позицию. Эта вершина должна находиться в области перекупленности / перепроданности или около границ этих областей.

Цветные бары выставляются в момент выхода всех стохастиков из областей перекупленности / перепроданности.

Входные параметры индикатора:

//+-----------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА     |
//+-----------------------------------+
input int LevelUp = 85; // уровень зоны перекупленности
input int LevelDn = 15; // уровень зоны перепроданности
input ENUM_MA_METHOD ma_method=MODE_SMA; // тип сглаживания
input ENUM_STO_PRICE price_field=STO_LOWHIGH; // способ расчета стохастик 

Рис.1 Индикатор SpudsStochastic

Рис.1 Индикатор SpudsStochastic

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 7.03.2012. 

XRSX_BB_HTF XRSX_BB_HTF

Этот индикатор представляет модифицированный вариант Индекса относительной силы (RSI), который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика, и в котором можно менять алгоритмы усреднения самого RSI и сигнальной линии.

XLineRegression XLineRegression

Индикатор XLineRegression строит уровни на основе алгоритма линейной регрессии

2 инструмента на графике 2 инструмента на графике

Индикатор накладывает второй график поверх основного, используя опорную точку.

Индикатор "Spread_Of_Symbols" Индикатор "Spread_Of_Symbols"

Индикатор показывает график разницы (суммы) цен торговых инструментов. Предназначен для визуальной оценки корреляции торговых символов. Будет очень полезен для интересующихся/занимающихся парным трейдингом (торговлей спредом). Бары индикатора синхронизированы по времени с барами графика на котором открывается индикатор.