Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SpudsStochastic (Веревки из стохастиков) - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 5344
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор содержит 8 стохастических осцилляторов.
Параметры «замедление» и «период %D» оставляем по умолчанию – 3. Параметр %K будет меняться от 6 до 24.
Таким образом, мы имеем 8 стохастиков с параметрами (6, 3, 3), (9, 3, 3), (12, 3, 3), (14, 3, 3), (16, 3, 3), (19, 3, 3), (21, 3, 3), (24, 3, 3).
У всех индикаторов используется только главная линия.
Когда все Стохастики собираются вместе и образуют одну тонкую линию (нити сплетаются в веревку), то мы готовимся к сделке. Веревка должна образовать вершину и развернуться в противоположную сторону. Именно в это время нам надо открывать позицию. Эта вершина должна находиться в области перекупленности / перепроданности или около границ этих областей.
Цветные бары выставляются в момент выхода всех стохастиков из областей перекупленности / перепроданности.
Входные параметры индикатора:
//+-----------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-----------------------------------+ input int LevelUp = 85; // уровень зоны перекупленности input int LevelDn = 15; // уровень зоны перепроданности input ENUM_MA_METHOD ma_method=MODE_SMA; // тип сглаживания input ENUM_STO_PRICE price_field=STO_LOWHIGH; // способ расчета стохастик
Рис.1 Индикатор SpudsStochastic
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 7.03.2012.
Этот индикатор представляет модифицированный вариант Индекса относительной силы (RSI), который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика, и в котором можно менять алгоритмы усреднения самого RSI и сигнальной линии.XLineRegression
Индикатор XLineRegression строит уровни на основе алгоритма линейной регрессии
Индикатор накладывает второй график поверх основного, используя опорную точку.Индикатор "Spread_Of_Symbols"
Индикатор показывает график разницы (суммы) цен торговых инструментов. Предназначен для визуальной оценки корреляции торговых символов. Будет очень полезен для интересующихся/занимающихся парным трейдингом (торговлей спредом). Бары индикатора синхронизированы по времени с барами графика на котором открывается индикатор.