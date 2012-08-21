CodeBaseРазделы
RVI-Crossover_Alert - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Простейший стрелочный семафорный индикатор с алертами на самом новом закрытом баре и возможностью отправки сигналов на почтовый ящик и Push сообщений на смартфон. В основе сигналов индикатора лежит пересечение технического индикатора RVI и его сигнальной линии.

Рис.1 Индикатор RVI-Crossover_Alert

EA_CCIT3 EA_CCIT3

Эксперт построен на CCIT3_Simple и CCIT3_noReCalc. Торговля основана на пересечении нулевой цены индикатора.

Moving Average: 3-Pole Butterworth Filter Moving Average: 3-Pole Butterworth Filter

Скользящая средняя: 3-Pole Butterworth Filter. Индикатор основан на коде Witold Wozniak.

RSI-Crossover_Alert RSI-Crossover_Alert

Простейший семафорный индикатор с алертами и возможностью отправки сигналов на почтовый ящик и на смартфон

XLineRegression XLineRegression

Индикатор XLineRegression строит уровни на основе алгоритма линейной регрессии