RVI-Crossover_Alert - индикатор для MetaTrader 5
Простейший стрелочный семафорный индикатор с алертами на самом новом закрытом баре и возможностью отправки сигналов на почтовый ящик и Push сообщений на смартфон. В основе сигналов индикатора лежит пересечение технического индикатора RVI и его сигнальной линии.
Рис.1 Индикатор RVI-Crossover_Alert
EA_CCIT3
Эксперт построен на CCIT3_Simple и CCIT3_noReCalc. Торговля основана на пересечении нулевой цены индикатора.Moving Average: 3-Pole Butterworth Filter
Скользящая средняя: 3-Pole Butterworth Filter. Индикатор основан на коде Witold Wozniak.
RSI-Crossover_Alert
Простейший семафорный индикатор с алертами и возможностью отправки сигналов на почтовый ящик и на смартфонXLineRegression
Индикатор XLineRegression строит уровни на основе алгоритма линейной регрессии