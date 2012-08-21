



Простейший стрелочный семафорный индикатор с алертами на самом новом закрытом баре и возможностью отправки сигналов на почтовый ящик и Push сообщений на смартфон. В основе сигналов индикатора лежит пересечение технического индикатора RVI и его сигнальной линии.

Рис.1 Индикатор RVI-Crossover_Alert