XLineRegression - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Ivan Kornilov
Descripcion:
XLineRegression crea niveles basados en el algoritmo de regresión lineal.
Parámetros de entrada:
//+-------------------------------------+ //| parámetros de entrada del indicador | //+-------------------------------------+ input int days=90; // número de días para la media input int period1 = 40; // período de la regresión lineal input double step = 0.3; // paso entre las líneas input int degree=1; // grado de regresión input Applied_price_ price=PRICE_CLOSE;//constante de precio /* , utilizado para el cálculo del indicador ( 1-CIERRA, 2-ABRE, 3-ALTO, 4-BAJO, 5-MEDIO, 6-TIPICO, 7-PONDERADO, 8-SIMPLE, 9-TRIMESTRE, 10-SEGUIMIENTO DE TENDENCIA, 11-0.5 * TRENDFOLLOW.) */ input int Shift=0; // desplazamiento horizontal del indicador en barras
XLineRegression
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base en mql4.com el 14.03.2012 (en ruso).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/999
