XLineRegression - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Ivan Kornilov

Descripcion:

XLineRegression crea niveles basados en el algoritmo de regresión lineal.

Parámetros de entrada:

//+-------------------------------------+
//| parámetros de entrada del indicador |
//+-------------------------------------+
input int days=90; // número de días para la media
input int period1 = 40; // período de la regresión lineal
input double step = 0.3; // paso entre las líneas
input int degree=1; // grado de regresión
input Applied_price_ price=PRICE_CLOSE;//constante de precio
/* , utilizado para el cálculo del indicador ( 1-CIERRA, 2-ABRE, 3-ALTO, 4-BAJO, 
  5-MEDIO, 6-TIPICO, 7-PONDERADO, 8-SIMPLE, 9-TRIMESTRE, 10-SEGUIMIENTO DE TENDENCIA, 11-0.5 * TRENDFOLLOW.) */
input int Shift=0; // desplazamiento horizontal del indicador en barras

XLineRegression

XLineRegression

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base en mql4.com el 14.03.2012 (en ruso). 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/999

