请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
实际作者:
Ivan Kornilov
XLineRegression 创建的级别基于线形回归算法。
输入参数:
//+-----------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-----------------------------------+ input int days=90; // 平均天数 input int period1 = 40; // 线形回归周期 input double step = 0.3; // 线间步长 input int degree=1; // 回归度数 input Applied_price_ price=PRICE_CLOSE;//适用价格 /* 用于指标计算 ( 1-CLOSE, 2-OPEN, 3-HIGH, 4-LOW, 5-MEDIAN, 6-TYPICAL, 7-WEIGHTED, 8-SIMPL, 9-QUARTER, 10-TRENDFOLLOW, 11-0.5 * TRENDFOLLOW.) */ input int Shift=0; // 指标水平位移柱线数
XLineRegression
此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 代码基地 mql4.com 14.03.2012 (俄语版)。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/999
InvertPosition
该脚本开发用来以当前价位开反向单，手数依据反向仓位，固定止损和止盈点数。ClosePosition
此脚本设计用来平仓。
FilterOverWPR
一款趋势力量指标，带有四个状态。StepRSI_v5.2
一款趋势指标，使用 RSI 振荡器模拟，以及它的信号线。它绘制一幅彩色云状图。