XLineRegression - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
实际作者:

Ivan Kornilov

XLineRegression 创建的级别基于线形回归算法。

输入参数:

//+-----------------------------------+
//| 指标输入参数                        |
//+-----------------------------------+
input int days=90; // 平均天数
input int period1 = 40; // 线形回归周期
input double step = 0.3; // 线间步长
input int degree=1; // 回归度数
input Applied_price_ price=PRICE_CLOSE;//适用价格
/* 用于指标计算 ( 1-CLOSE, 2-OPEN, 3-HIGH, 4-LOW, 
  5-MEDIAN, 6-TYPICAL, 7-WEIGHTED, 8-SIMPL, 9-QUARTER, 10-TRENDFOLLOW, 11-0.5 * TRENDFOLLOW.) */
input int Shift=0; // 指标水平位移柱线数

此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 代码基地 mql4.com 14.03.2012 (俄语版)。 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/999

