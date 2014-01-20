实际作者:

Ivan Kornilov

XLineRegression 创建的级别基于线形回归算法。

输入参数:



input int days= 90 ; input int period1 = 40 ; input double step = 0.3 ; input int degree= 1 ; input Applied_price_ price= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ;

XLineRegression

此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 代码基地 mql4.com 14.03.2012 (俄语版)。