Этот индикатор представляет модифицированный вариант Индекса относительной силы (RSI), который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика, и в котором можно менять алгоритмы усреднения самого RSI и сигнальной линии.

Основное отличие этого индикатора от его классического аналога заключается в возможности менять алгоритм усреднения, используя выбор варианта из десяти имеющихся в наличии:

SMA - простое скользящее среднее; EMA - экспоненциальное скользящее среднее; SMMA - сглаженное скользящее среднее; LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее; JJMA - адаптивное усреднение JMA; JurX - ультралинейное усреднение; ParMA - параболическое усреднение; T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона; VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде; AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметр Phase для разных алгоритмов усреднения имеет совершенно различный смысл.

Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100;



Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия;



Для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA;



Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и равным значению по умолчанию 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Вполне естественно, что некоторые варианты усреднения требуют несколько иной интерпретации сигналов этого индикатора. Для более точной работы с уровнями перепроданности/перекупленности они представлены в динамически изменяемом варианте на основе полос Боллинджера (Bollinger Bands).

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора XRSX_BB.mq5.

Рис.1 Индикатор XRSX_BB_HTF