Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
XLines - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10644
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эти индикаторы рисуют уровни на графике на основе движения цены, усредненного за определенное количество дней.
Идея не нова, но имеющиеся индикаторы меня не устраивали. Например PivotPoints использует для расчета предыдущий день, в случае, если он был нестандартным, скажем, флетовым, на более активном дне можно получить неадекватную картину. В силу того, что MT4 масштабирующий график, можно ошибочно оценить события на рынке и их масштаб. Для определения уровней индикаторы XLines используют средний размер бара за определенный период. Таким образом, мы не сильно зависим от предыдущего дня.
XLinesReg строит уровни на основе линии линейной регрессии. Регрессия лучше подходит для этой цели, так как в отличии от MA, может учитывать большее количество баров. В данном варианте она рассчитывается на каждом баре.
- days - количество дней для усреднения;
- period1 - период линейной регрессии;
- history - сколько баров закрашивать (0 - все бары). при больших значениях индикатор может долго считаться на слабых машинах;
- step - если вас не устраивает стандартный шаг, можете подобрать другой;
- degree - так же можете поменять степень регрессии на полиномиальную - но тогда индикатор будет еще дольше считаться, советую оставить 1.
Индикатор XLinesReg
Индикатор XLines
Обновил индикатор XLines - теперь все линии рисуются объектами и добавилась еще одна линия.
Обновил индикатор XLineReg - при степени полинома 1 и 2 индикатор считается на много быстрее
Советник: Parabolic и его модернизированный аналог (на выбор), фильтруемые модернизированной ATR, да ещё умеющий строить "сетку". Шаблон для конструирования советников, основанных на сетевых стратегиях.Набор скриптов для быстрой торговли с помощью мыши.
Скрипты выставления отложенных, рыночных ордеров, выставления и удаления стопов.
Библиотека управления общим профитом советника: трейлингуем, фиксируем прибыль, ограничиваем убыток (мультивалютная).V3 MA MACD
Советник по сигналам МАСD и нескольких MA.