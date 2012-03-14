CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

XLines - индикатор для MetaTrader 4

Ivan Kornilov
Просмотров:
10644
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эти индикаторы рисуют уровни на графике на основе движения цены, усредненного за определенное количество дней.

Идея не нова, но имеющиеся индикаторы меня не устраивали. Например PivotPoints использует для расчета предыдущий день, в случае, если он был нестандартным, скажем, флетовым, на более активном дне можно получить неадекватную картину. В силу того, что MT4 масштабирующий график, можно ошибочно оценить события на рынке и их масштаб. Для определения уровней индикаторы XLines используют средний размер бара за определенный период. Таким образом, мы не сильно зависим от предыдущего дня.

XLinesReg строит уровни на основе линии линейной регрессии. Регрессия лучше подходит для этой цели, так как в отличии от MA, может учитывать большее количество баров. В данном варианте она рассчитывается на каждом баре.

  • days - количество дней для усреднения;
  • period1 - период линейной регрессии;
  • history - сколько баров закрашивать (0 - все бары). при больших значениях индикатор может долго считаться на слабых машинах;
  • step - если вас не устраивает стандартный шаг, можете подобрать другой;
  • degree - так же можете поменять степень регрессии на полиномиальную - но тогда индикатор будет еще дольше считаться, советую оставить 1.

Индикатор XLinesReg




Индикатор XLines

Обновил индикатор XLines - теперь все линии рисуются объектами и добавилась еще одна линия.

Обновил индикатор XLineReg - при степени полинома 1 и 2 индикатор считается на много быстрее


e-PSI@SAR v.20.09.2012 e-PSI@SAR v.20.09.2012

Советник: Parabolic и его модернизированный аналог (на выбор), фильтруемые модернизированной ATR, да ещё умеющий строить "сетку". Шаблон для конструирования советников, основанных на сетевых стратегиях.

Набор скриптов для быстрой торговли с помощью мыши. Набор скриптов для быстрой торговли с помощью мыши.

Скрипты выставления отложенных, рыночных ордеров, выставления и удаления стопов.

b-PSI@ManagerPA v.20.08.2012 b-PSI@ManagerPA v.20.08.2012

Библиотека управления общим профитом советника: трейлингуем, фиксируем прибыль, ограничиваем убыток (мультивалютная).

V3 MA MACD V3 MA MACD

Советник по сигналам МАСD и нескольких MA.