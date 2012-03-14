Эти индикаторы рисуют уровни на графике на основе движения цены, усредненного за определенное количество дней.



Идея не нова, но имеющиеся индикаторы меня не устраивали. Например PivotPoints использует для расчета предыдущий день, в случае, если он был нестандартным, скажем, флетовым, на более активном дне можно получить неадекватную картину. В силу того, что MT4 масштабирующий график, можно ошибочно оценить события на рынке и их масштаб. Для определения уровней индикаторы XLines используют средний размер бара за определенный период. Таким образом, мы не сильно зависим от предыдущего дня.

XLinesReg строит уровни на основе линии линейной регрессии. Регрессия лучше подходит для этой цели, так как в отличии от MA, может учитывать большее количество баров. В данном варианте она рассчитывается на каждом баре.

days - количество дней для усреднения;

period1 - период линейной регрессии;



history - сколько баров закрашивать (0 - все бары). при больших значениях индикатор может долго считаться на слабых машинах;

step - если вас не устраивает стандартный шаг, можете подобрать другой;

degree - так же можете поменять степень регрессии на полиномиальную - но тогда индикатор будет еще дольше считаться, советую оставить 1.



Индикатор XLinesReg











Индикатор XLines