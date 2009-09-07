CodeBaseРазделы
Ultimate MACD - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
11917
(6)
MACD с расширенными настройками, и небольшими дополнениями. На данный момент это:

  • Сигнальная линия - по-умолчанию EMA, как и должно быть, по мнению создателя MACD (Gerald Appel). а не SMA, как в версии MACD стандартной поставки MT4;
  • Расчет индикатора как по "стандартным" скользящим средним, так и по ZeroLag MA;
  • В качестве исходных данных для построения средних, может быть использована не только цена, но и линии пользовательских индикаторов;
  • Выбор между линейным представлением линии MACD (классический вариант), и гистограммой (MACD Histogram);
  • Отдельное выставление параметров для каждого скользящего среднего, используемого в расчете индикатора;
  • Возможность расчета по данным (цена/индикатор) инструмента и/или ТФ, отличных от инструмента и/или ТФ графика, к которому прикреплен индикатор.

О параметрах:

Все параметры индикатора снабжены комментариями в коде, здесь я их приводить не буду. Сделаю только несколько пояснений.

При построении средних по методу ZeroLag MA, метод вычисления средних в параметрах учитывается. То есть, вы можете получить не только ZEMA (ZeroLag EMA), но и к примеру, ZLWMA (ZeroLag LWMA).

При "наложении" MACD на пользовательский индикатор, с указанием в параметрах инструмента и/или ТФ, расчет этого пользовательского индикатора будет производиться на указанном инструменте и/или таймфрейме.

Скриншоты:


  Построение MACD на пользовательском индикаторе (здесь, для примера взят RSI)


  Использование другого инструмента (в примере - AUDUSD)  

Важно!

В алгоритме первого релиза индикатора (приложенного здесь) существует алгоритмическая ошибка, связанная с сильной перерисовкой индикатора при построении на данных другого графика (включая данные пользовательского индикатора на другом графике). Использование этих функций (включаются установкой параметров _Symbol, TimeFrame) крайне не рекомендуется. Ведется работа над вторым релизом, все новости буду сообщать в конце данного заголовка.

Спасибо всем тем, кому интересен данный индикатор, и отдельная благодарность fxxx, за указание на ошибку!

Прогресс работы над r2:

Проблему перерисовки уже решил, таким способом: расчет индикатора ведется из прошлого в будущее, данные берутся кусками (считывание до первой ошибки, сохранение позиции, и возобновление с того же места на след. итерации).

Сейчас существуют две проблемы: 1) по непонятным пока причинам, не происходит открытие нового бара на индикаторе, при открытии нового бара на графике с исходными данными; 2) нет перерасчета - при переключении ТФ, показания индюка сбиваются, и при включении терминала после простоя, образуется "пробел". Буду признателен за любую помощь в решении этих проблем, обращайтесь в личку.

