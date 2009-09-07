Назначение и немного банальности. Рынок изменчив – волатильные участки сменяются флэтовыми, периоды смены также непостоянны. Сами по себе индикаторы ТА эффективны при настройках, адекватных определенному характеру рынка. Для подстройки индикаторов под меняющийся рынок можно использовать данные из старших тайм-фреймов. Недостатком этого способа являются объективные, вытекающие из метода задержки и огрубления. Кроме того, в отличии от приснившейся всем 5-ки, где все т-ф из 1 мин источника, в MT4 история не едина.

В отличии от первого способа адаптации, второй способ использует тот же т-ф, что и регулируемый индикатор.

Принцип работы. Предлагаемый индикатор-регулятор измеряет и нормирует объемы, торговый диапазон и стандартную девиацию в произвольном временном окне. Для целей регулирования очевидно, что ширина окна должна быть больше, чем период регулируемого индикатора. (Впрочем, не обязательно. То ли у Чанда, то ли у Вильямса был описан Dynamic Momentum Index – DMI, где период измерения волатильности был меньше, чем базовый у RSI, период которого и регулировался волатильностью.) Измеренный в окне параметр (Volume, TR или StDev) нормирован по своим экстремумам в диапазон от 0 до 1.

Окно параметров:

Source – источник для оценки волатильности. 0 – объем, 1 – ATR, 2 – стандартная девиация.

Period – период источника. В случае объема – период его МА (как и TR).

Window – ширина окна оценки в барах.

Sensitivity – чувствительность в пунктах (в случае объема - в тиках). Отсекает «шумовые» колебания при значениях >0.

Signal – период сигнальной линии.

Отображение названия в подокне: источник(период) [ширина окна @ чувствительность] (период сигнальной). Если чувствительность не задана, период сигнальной =1, то эти параметры не отображаются. Например, ATR(88@1.0) [777] (33), или StDev(20) [1440], или Volume(200) [720] (111).

Индексы буферов: сигнальной – 0; «сырого» результата – 2.

Использование. То, что на выходе регулятора величина колеблется между 0 и 1, позволяет удобно управлять любыми параметрами. Получаемое значение даже можно возводить в степень больше или меньше 1, не меняя диапазон его колебаний, но меняя передаточную функции. Общая конструкция такова:

y = y_from + k * (y_to – y_from), где

y – регулируемый параметр;

y_from – начальное значение; y_to - конечное значение регулируемого параметра;



k – значение регулятора =iCustom(NULL, 0, “MasterSlave”, Source, Period, Window, Sensitivity, Signal, 0, i);



Например, вам нужно, чтобы на флэтовых участках используемый вами индикатор замедлялся, понижал чувствительность. Пусть это будет Wiliams’%R. Для это просто задайте начальное значение его периода больше, чем конечное в показанной схеме. Тогда, при малой волатильности он будет «тупить» и не давать левых сигналов, а при нормальном рынке работать в своем штатном режиме. Также можно регулировать его уровни ПК/ПП.



В экспертах регулятор можно использовать для определения дистанции стопов, а также для определения моментов торговли (например, не торговать на «мертвых» участках, где ваш советник, предположим, неадекватен).

Вот пример использования регулятора в индикаторе тренда, построенного на основе Channel@RSI. Смена тренда происходит при пробитии соответствующей границы. Здесь регулируемыми являются: период RSI от 12 до 5, уровень перепроданности от 28 до 35, отступ от границ канала от 6 до 3. Внизу то же, но с постоянными значениями (взяты средние из диапазонов). Регулятор (его сигнальная) для наглядности выведен в окно RSI (красный).

Я не стал приводить описание полной версии индикатора (MasterSlaveFull.mq4) и не стал выходить за рамки темы адаптации в его применении. Sapienti sat, но если возникнут вопросы – отвечу.

