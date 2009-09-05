Ставит стрелки при WPR > -20 и RSI > 50(WPR < -80 и RSI < 50).

WPRSIperiod - период для WPR и RSI.

filterUP и filterDN - глубина проверки пересечения WPR > -20(filterUP) и пересечения WPR < -80(filterDN)

WPRSI_signal_V.2