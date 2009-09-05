Смотри, как бесплатно скачать роботов
WPRSI signal - индикатор для MetaTrader 4
- 19850
Ставит стрелки при WPR > -20 и RSI > 50(WPR < -80 и RSI < 50).
WPRSIperiod - период для WPR и RSI.
filterUP и filterDN - глубина проверки пересечения WPR > -20(filterUP) и пересечения WPR < -80(filterDN)
