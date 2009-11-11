Доработанная версия программы Торговый тренажер (http://codebase.mql4.com/ru/code/9185), созданной для скоростного тренинга, тестирования стратегий, прогона индикаторов и т.д.

Исправлены некоторые недочеты, можно работать на ДЕМО-счете.

Там же смотрите подробное описание основных функций, здесь же я опишу только новые возможности.

Точки останова:

В программе предусмотрена функция BreakPoint, которая ставит тестер на паузу при достижении цены заданного Верхнего или Нижнего значения.

Функция использует библиотеку dll, поэтому необходимо разрешить ей это делать:



Разрешить dll

BreakPoint можно использовать для

"поимки" точного момента цены,

точной "поимки" точки входа, анализа ситуации,

или выставления ордера, как если бы это был Отложеный Ордер.

Значения точек останова задаются соответсвующими метками Training Upper Stop и Training Lower Stop, через свойство Текст, и включаются для исполнения сдвигом метки наверх ( по аналогии с другими контроллерами программы).



Trading Simulator v.2

Модификация ордеров:

Процесс торговли, особенно ручные стратегии, часто предполагают гибкий анализ изменившейся ситуации. Поэтому важно иметь возможность изменять значения Stop-Loss и Таке Profit.

Чтобы это сделать нужно:

Изменить значение Stop-Loss и\или Таке Profit в соответствующих метках . Сдвинуть наверх метку Mod. соответствующего открытого ордера.

Совет: Пользуйтесь паузой на тестере для продуманного изменения параметров.

Резюме:

Итак, теперь программа Торговый ТРЕНАЖЕР, при своей простоте позволяет имитировать почти все элементарные торговые операции.

Выставление рыночных(немедленных) ордеров вручную.

Выставление отложенных ордеров (через точки останова) вручную.

Модификация и закрытие ордеров вручную.

Думаю, работа с ней поможет во многом избежать типичных ошибок, и уберечь ваши средства и нервы.

Будьте здоровы!