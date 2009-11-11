CodeBaseРазделы
Советники

Торговый ТРЕНАЖЕР 2 - эксперт для MetaTrader 4

Денис Орлов | Russian English Español Deutsch Português
Опубликован:
Обновлен:
Доработанная версия программы Торговый тренажер (http://codebase.mql4.com/ru/code/9185), созданной для скоростного тренинга, тестирования стратегий, прогона индикаторов и т.д.

Исправлены некоторые недочеты, можно работать на ДЕМО-счете.

Там же смотрите подробное описание основных функций, здесь же я опишу только новые возможности.

Точки останова:

В программе предусмотрена функция BreakPoint, которая ставит тестер на паузу при достижении цены заданного Верхнего или Нижнего значения.

Функция использует библиотеку dll, поэтому необходимо разрешить ей это делать:


Разрешить dll

BreakPoint можно использовать для

  • "поимки" точного момента цены,
  • точной "поимки" точки входа, анализа ситуации,
  • или выставления ордера, как если бы это был Отложеный Ордер.

Значения точек останова задаются соответсвующими метками Training Upper Stop и Training Lower Stop, через свойство Текст, и включаются для исполнения сдвигом метки наверх ( по аналогии с другими контроллерами программы).


Trading Simulator v.2

Модификация ордеров:

Процесс торговли, особенно ручные стратегии, часто предполагают гибкий анализ изменившейся ситуации. Поэтому важно иметь возможность изменять значения Stop-Loss и Таке Profit.

Чтобы это сделать нужно:

  1. Изменить значение Stop-Loss и\или Таке Profit в соответствующих метках.
  2. Сдвинуть наверх метку Mod. соответствующего открытого ордера.

Совет:

Пользуйтесь паузой на тестере для продуманного изменения параметров.

Резюме:

Итак, теперь программа Торговый ТРЕНАЖЕР, при своей простоте позволяет имитировать почти все элементарные торговые операции.

  • Выставление рыночных(немедленных) ордеров вручную.
  • Выставление отложенных ордеров (через точки останова) вручную.
  • Модификация и закрытие ордеров вручную.

Думаю, работа с ней поможет во многом избежать типичных ошибок, и уберечь ваши средства и нервы.

Будьте здоровы!

