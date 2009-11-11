Ставь лайки и следи за новостями
Торговый ТРЕНАЖЕР 2 - эксперт для MetaTrader 4
Доработанная версия программы Торговый тренажер (http://codebase.mql4.com/ru/code/9185), созданной для скоростного тренинга, тестирования стратегий, прогона индикаторов и т.д.
Исправлены некоторые недочеты, можно работать на ДЕМО-счете.
Там же смотрите подробное описание основных функций, здесь же я опишу только новые возможности.
Точки останова:
В программе предусмотрена функция BreakPoint, которая ставит тестер на паузу при достижении цены заданного Верхнего или Нижнего значения.
Функция использует библиотеку dll, поэтому необходимо разрешить ей это делать:
BreakPoint можно использовать для
- "поимки" точного момента цены,
- точной "поимки" точки входа, анализа ситуации,
- или выставления ордера, как если бы это был Отложеный Ордер.
Значения точек останова задаются соответсвующими метками Training Upper Stop и Training Lower Stop, через свойство Текст, и включаются для исполнения сдвигом метки наверх ( по аналогии с другими контроллерами программы).
Trading Simulator v.2
Модификация ордеров:
Процесс торговли, особенно ручные стратегии, часто предполагают гибкий анализ изменившейся ситуации. Поэтому важно иметь возможность изменять значения Stop-Loss и Таке Profit.
Чтобы это сделать нужно:
- Изменить значение Stop-Loss и\или Таке Profit в соответствующих метках.
- Сдвинуть наверх метку Mod. соответствующего открытого ордера.
Совет:
Пользуйтесь паузой на тестере для продуманного изменения параметров.
Резюме:
Итак, теперь программа Торговый ТРЕНАЖЕР, при своей простоте позволяет имитировать почти все элементарные торговые операции.
- Выставление рыночных(немедленных) ордеров вручную.
- Выставление отложенных ордеров (через точки останова) вручную.
- Модификация и закрытие ордеров вручную.
Думаю, работа с ней поможет во многом избежать типичных ошибок, и уберечь ваши средства и нервы.
Будьте здоровы!
