Индикаторы

WPR Hist - индикатор для MetaTrader 4

Ulterior
Просмотров:
10480
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
У вас было когда нибудь желание поимать вершыну или дно всего движения?

Исползуя умную технику контроля риска ето стало возможно.

  • Внимание - сигналные линии разварота тренда нефилтрованные.
MasterSlave.mq4 MasterSlave.mq4

Управляющий индикатор для адаптации инструментов ТА к «характеру» рынка (Адаптивные Системы).

Торговый ТРЕНАЖЕР Торговый ТРЕНАЖЕР

Программа-тренажер для оттачивания стратегий, прогона индикаторов и тренировки торговых навыков вообще.

MACD-RSI MACD-RSI

Один из лучших инструментов классического теханализа: RSI, построенный от основной линии MACD

Адаптивная средняя Адаптивная средняя

Средняя с нарастастающим периодом