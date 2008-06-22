Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MoR - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4982
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор MoR.
RSI_Timeframe=0; //0=current chart,1=m1,5=m5,15=m15,30=m30,60=h1,240=h4,etc...
RSI_Period=10;
RSI_Applied_Price=0; //0=close, 1=open, 2=high, 3=low, 4=(high+low)/2, 5=(high+low+close)/3, 6=(high+low+close+close)/4
MA1_Period=10;
MA1_Method=1; // 0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA
MA2_Period=30;
MA2_Method=1; // 0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA
MoR
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8196
Psychological
Индикатор переписан с FXAccuCharts на MT4.CandRelation
Попытка формализировать три параметра свечи - верхнюю, нижнюю тени и тело.
Паттерн MACD - голова и плечи. Хорошо но редко.
Торговая стратегия работающая на патерне MACD "голова и плечи"ZigAndZag_trader
Советник по индикатору ZigAndZag.