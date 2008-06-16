Ставь лайки и следи за новостями
MacdPatternTraderv02 - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3400
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Оригинал торговой стратегии доступен по данной ссылке:
http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_134.php
Советник был написал дабы проверить эффективность описанной автором торговой стратегии, полученный результат и описание параметров советника,
вы можете посмотреть в нашем последнем выпуске журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=52
Краткое описание алгоритма советника:
1. Временной период: H4;
2. Инструмент: EURUSD;
Объем: 1 лот
3. Индикаторы: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89. MACD 5,13,1.
Сигнал к покупке
1. Гистограмма MACD должна сформировать значение ниже 0,0045;
2. После образования максимума выше 0,0045, гистограмма должна развернуть свое движение в сторону образованного максимума;
3. Стоп-приказ размещается на 10 пунктов ниже последнего локального минимума;
4. Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены выше 21-опериодной экспоненциальной средней;
5. Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.
6. Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.
Сигнал к продаже
Поиск сигнала на продажу
1. Гистограмма MACD должна сформировать минимум выше значение -0,0045;
2. После образования минимума выше 0,0045, гистограмма должна развернуть свое движение в сторону образованного минимума;
3. Стоп-приказ размещается на 10 пунктов выше последнего локального максимума;
4. Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены ниже 21-опериодной экспоненциальной средней;
5. Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.
6. Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.
Тестирование советника с стандартными параметрами:
Посте оптимизации параметров:
Полный анализ стратегии с тестом на будущих котировках вы сможете увидеть в нашем журнале:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=52
p/s все возможные переменные стратегии выведены в внешние переменные, можно подобрать неплохие параметры и для внутридневных графиков, экспериментируйте. Тестировать по тикам необязательно. Если есть идеи по доработке или вопросы по советнику, пишите.
