Советники

MacdPatternTraderv02 - эксперт для MetaTrader 4

Юрий
Оригинал торговой стратегии доступен по данной ссылке:
http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_134.php



Советник был написал дабы проверить эффективность описанной автором торговой стратегии, полученный результат и описание параметров советника,
вы можете посмотреть в нашем последнем выпуске журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=52

Краткое описание алгоритма советника:

1. Временной период: H4;
2. Инструмент: EURUSD;
Объем: 1 лот
3. Индикаторы: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89. MACD 5,13,1.

Сигнал к покупке
1. Гистограмма MACD должна сформировать значение ниже 0,0045;
2. После образования максимума выше 0,0045, гистограмма должна развернуть свое движение в сторону образованного максимума;
3. Стоп-приказ размещается на 10 пунктов ниже последнего локального минимума;
4. Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены выше 21-опериодной экспоненциальной средней;
5. Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.
6. Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.





Сигнал к продаже
Поиск сигнала на продажу
1. Гистограмма MACD должна сформировать минимум выше значение -0,0045;
2. После образования минимума выше 0,0045, гистограмма должна развернуть свое движение в сторону образованного минимума;
3. Стоп-приказ размещается на 10 пунктов выше последнего локального максимума;
4. Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены ниже 21-опериодной экспоненциальной средней;
5. Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.
6. Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.




Тестирование советника с стандартными параметрами:

Посте оптимизации параметров:



Полный анализ стратегии с тестом на будущих котировках вы сможете увидеть в нашем журнале:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=52


p/s все возможные переменные стратегии выведены в внешние переменные, можно подобрать неплохие параметры и для внутридневных графиков, экспериментируйте. Тестировать по тикам необязательно. Если есть идеи по доработке или вопросы по советнику, пишите.


