Индикаторы

StepMA - индикатор для MetaTrader 4

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
7274
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Автор:

http://www.forex-tsd.com

Индикатор скользящей средней от стохастика.

Просто забавно шесть сотен страниц на форуме и едва копошащийся код! Сделал свой вариант - летающий!

