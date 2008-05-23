Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
StepMA - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7274
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор:
Индикатор скользящей средней от стохастика.
Просто забавно шесть сотен страниц на форуме и едва копошащийся код! Сделал свой вариант - летающий!
BZ_TL_SkylineM
Автор утверждает, что пользователь может использовать данный индикатор, как внешний интерфейс для всех других показателей.Priliv_s
Разворотный индикатор. Отображает 3 линии разного цвета, показывая скорость тренда на текущем, ближайшем большем и следующем большем ТФ.