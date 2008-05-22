CodeBaseРазделы
Индикаторы

BZ_TL_SkylineM - индикатор для MetaTrader 4

5447
(2)
Автор дает пояснение здесь.

Параметры:

myEntryTrigger =4;
myProfitTarget =10;
myStopLoss =7;
Shift =0;
myHourColor =DarkGray;
myStyle =STYLE_DOT;
ShowLables =false ;

BZ_TL_SkylineM


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8151

